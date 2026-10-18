Αύξηση μισθού για όλους από τον Απρίλιο: Αναλυτικά παραδείγματα, πόσο μειώνονται οι εισφορές

Πόσο θα ενισχύσει τις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αύξηση μισθού για όλους από τον Απρίλιο: Αναλυτικά παραδείγματα, πόσο μειώνονται οι εισφορές
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  • Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, αυξάνοντας τις καθαρές αποδοχές τους κατά 70 έως 210 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το ύψος του μισθού.
  • Η μείωση των εισφορών θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 163 εκατ. ευρώ το 2027 και 218 εκατ. ευρώ το 2028, καθώς το ποσό θα αναπληρωθεί μέσω αύξησης της κρατικής επιχορήγησης προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
  • Η μείωση των εισφορών αφορά μόνο τους εργαζόμενους, χωρίς να μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, καθώς οι εργοδοτικές εισφορές παραμένουν αμετάβλητες στο 21,79%.
  • Η νέα μείωση έρχεται σε συνέχεια πολιτικής περιορισμού ασφαλιστικών επιβαρύνσεων από το 2019, με σωρευτική μείωση των συνολικών εισφορών από 40,56% σε 34,66% για τον ιδιωτικό τομέα.
  • Η τελική αύξηση του καθαρού μισθού μπορεί να είναι μικρότερη από τη μείωση των εισφορών λόγω αυξημένου φορολογητέου εισοδήματος και πιθανής υψηλότερης παρακράτησης φόρου.
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Από 70 έως 210 ευρώ τον χρόνο φθάνει το όφελος για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου του 2027.

Η παρέμβαση θα ενισχύσει τις καθαρές αποδοχές των μισθωτών, καθώς ολόκληρη η μείωση θα περάσει αποκλειστικά στις δικές τους κρατήσεις, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη ελάφρυνση για τους εργοδότες. Ειδικότερα, για εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.000 ευρώ η ετήσια μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων θα ανέρχεται σε 70 ευρώ, ενώ για αποδοχές 3.000 ευρώ θα φθάνει τα 210 ευρώ, σε πλήρες έτος εφαρμογής και πριν από την επίδραση της φορολογίας.

Από τον Απρίλιο του 2027 οι εισφορές που βαρύνουν τους εργαζομένους θα μειωθούν από το 13,37% στο 12,87%, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι μηνιαίες κρατήσεις και να αυξηθεί το καθαρό ποσό που καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η ελάφρυνση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ για το 2028.

Πώς αλλάζουν οι κρατήσεις

Η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σημαίνει ότι για κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιστέων μεικτών αποδοχών ο εργαζόμενος θα καταβάλλει 5 ευρώ λιγότερα σε ασφαλιστικές εισφορές. Το όφελος θα εμφανίζεται σε κάθε εκκαθάριση μισθοδοσίας και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Ωστόσο, η τελική αύξηση του καθαρού πληρωτέου ποσού δεν θα είναι απαραίτητα ίση με τη μείωση των εισφορών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ασφαλιστικές κρατήσεις αφαιρούνται από τις μεικτές αποδοχές πριν υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος.

Επομένως, όταν οι εισφορές μειώνονται, αυξάνεται αντίστοιχα το φορολογητέο εισόδημα και ενδέχεται να προκύπτει υψηλότερη παρακράτηση φόρου.Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου ηλικίας 40 ετών, με ένα παιδί και μεικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ. Με το σημερινό καθεστώς, οι καθαρές αποδοχές του υπολογίζονται σε 2.109 ευρώ.

Με τη νέα μείωση των εισφορών θα διαμορφωθούν στα 2.119 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 10 ευρώ τον μήνα. Παρότι οι ασφαλιστικές κρατήσεις μειώνονται κατά 15 ευρώ, το τελικό καθαρό όφελος περιορίζεται λόγω της φορολογικής επίδρασης.

Παραδείγματα ανά μισθό

Η νέα παρέμβαση θα έχει διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα ανάλογα με το ύψος των αποδοχών. Ειδικότερα:

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 920 ευρώ: Οι ασφαλιστικές κρατήσεις μειώνονται από 123 σε 118,40 ευρώ, με όφελος 4,60 ευρώ ανά μισθοδοσία ή 64,40 ευρώ σε 14 καταβολές.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.000 ευρώ: Οι κρατήσεις περιορίζονται από 133,70 σε 128,70 ευρώ. Η ελάφρυνση ανέρχεται σε 5 ευρώ τον μήνα ή 70 ευρώ ετησίως.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ: Οι εισφορές μειώνονται από 160,44 σε 154,44 ευρώ. Το όφελος φθάνει τα 6 ευρώ τον μήνα ή 84 ευρώ σε 14 μισθούς.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ: Οι κρατήσεις υποχωρούν από 200,55 σε 193,05 ευρώ, με ελάφρυνση 7,50 ευρώ ανά μισθοδοσία ή 105 ευρώ ετησίως.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 2.000 ευρώ: Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται από 267,40 σε 257,40 ευρώ. Η διαφορά είναι 10 ευρώ τον μήνα ή 140 ευρώ σε 14 καταβολές.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 2.500 ευρώ: Οι κρατήσεις περιορίζονται από 334,25 σε 321,75 ευρώ, με όφελος 12,50 ευρώ ανά μισθοδοσία ή 175 ευρώ ετησίως.›

-Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 3.000 ευρώ: Οι εισφορές μειώνονται από 401,10 σε 386,10 ευρώ. Η ελάφρυνση φθάνει τα 15 ευρώ τον μήνα ή 210 ευρώ σε 14 καταβολές.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτυπώνουν αποκλειστικά τη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων και όχι την τελική καθαρή αύξηση μετά την παρακράτηση φόρου.## Ποιος καλύπτει το κόστοςΗ μισή ποσοστιαία μονάδα θα αφαιρεθεί από τις εισφορές υπέρ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Προκειμένου να μη μειωθούν οι πόροι του Οργανισμού, το ποσό που θα χαθεί από τις ασφαλιστικές κρατήσεις θα αναπληρωθεί μέσω αύξησης της κρατικής επιχορήγησης.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027, καθώς η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου, ενώ για το 2028, όταν το μέτρο θα ισχύει για ολόκληρο το έτος, υπολογίζεται σε 218 εκατ. ευρώ.

Η νέα μείωση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής περιορισμού των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζεται από το 2019. Τότε, οι συνολικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονταν στο 40,56%, ενώ από τον Απρίλιο του 2027 θα διαμορφωθούν στο 34,66%. Πρόκειται για σωρευτική μείωση 5,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην πλευρά των εργαζομένων, το ποσοστό των εισφορών θα έχει υποχωρήσει από το 15,75% στο 12,87%, ενώ στην πλευρά των εργοδοτών από το 24,81% στο 21,79%.## Γιατί δεν κερδίζουν οι επιχειρήσειςΓια τις επιχειρήσεις, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική. Η νέα μείωση στις εισφορές δεν περιορίζει το μη μισθολογικό κόστος τους, καθώς το εργοδοτικό ποσοστό παραμένει αμετάβλητο στο 21,79%.

Η παράμετρος αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή η εφαρμογή της μείωσης συμπίπτει χρονικά με νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.Αυτό σημαίνει ότι ένας εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με τον κατώτατο θα επιβαρυνθεί από την αύξηση των μεικτών αποδοχών και, κατ’ επέκταση, από την αύξηση του ποσού των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχεί στον υψηλότερο μισθό, χωρίς να υπάρχει αντιστάθμισμα από τη μείωση του 0,5%.

Πηγή: Real News

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