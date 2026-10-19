Νέες ανατιμήσεις στον καφέ: Αλλάζουν τις συνήθειες οι Έλληνες λόγω του αυξημένου κόστους

Ένα freddo espresso σε πακέτο κοστίζει κατά μέσο όρο 2,50 ευρώ, ενώ η τιμή του freddo cappuccino ανέρχεται στα 2,80 ευρώ. Έτσι, ακόμη και η καθημερινή συνήθεια του καφέ αποτελεί πλέον μία αισθητή δαπάνη για τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του χώρου κάνουν λόγο για αυξημένο κόστος λειτουργίας και οικονομικές πιέσεις που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Μπροστά στις αυξημένες τιμές, όλο και περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται να περιορίσουν τους καφέδες απ’ έξω, επιλέγοντας να τους φτιάχνουν στο σπίτι, σε μία προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα.

Ο καφές, μία από τις πιο αγαπημένες καθημερινές απολαύσεις, αρχίζει να γίνεται… πολυτέλεια. Οι ανατιμήσεις αλλάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών, που περιορίζουν ακόμη και τις μικρές τους χαρές, ενώ οι επαγγελματίες δίνουν τη δική τους μάχη με το αυξημένο κόστος.