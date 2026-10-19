Πετρέλαιο θέρμανσης: Συγκρατημένες οι παραγγελίες παρά την επιδότηση - Πού κινείται η μέση τιμή

Εξαιρετικά φειδωλοί στις παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζονται οι καταναλωτές παρά την επιδότηση των 40 λεπτών καθώς προς το παρόν περιορίζονται σε διερευνητικά τηλεφωνήματα για να συγκρίνουν προσφορές, ενώ οι παραγγελίες που τελικά γίνονται αφορούν μικρές ποσότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες του μήνα.

Την ίδια ώρα,, εντείνεται η στροφή σε εναλλακτικές λύσεις, όπως τα κλιματιστικά και τα καυσόξυλα.

Η μέση τιμή των 1,56 ευρώ ανά λίτρο που καταγράφηκε στο ξεκίνημα της σεζόν μετά την επιδότηση είναι κατά 39% υψηλότερη σε σχέση με την περυσινή αλλά και η ακριβότερη που έχει καταγραφεί.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε το 2022 όταν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε να πωλείται προς 1,41 ευρώ το λίτρο.

Το ενδεχόμενο οι υψηλές τιμές να οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης στη φετινή σεζόν είναι ανοικτό καθώς το ίδιο συνέβη και το 2023 όταν καταγράφηκε υποχώρηση από τα 1,38 δισεκατομμύρια λίτρα στα 930 εκατ. λίτρα από τη μία χρονιά στην άλλη.

Η διστακτικότητα αποτυπώνεται και στη Βόρειο Ελλάδα που η πίεση για προμήθεια πετρελαίου λόγω των καιρικών συνθηκών είναι μεγαλύτερη. Εκεί, καταγράφονται μικρές παραγγελίες αλλά μεγαλύτερη ζήτηση για ξύλα.

Οι καταναλωτές αναμένεται να στραφούν φέτος και στο ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση προκειμένου να εκμεταλλευτούν και το αυξημένο επίδομα. Ωστόσο, απαιτείται σωστή επιλογή παρόχου και τιμολογίου καθώς οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες.