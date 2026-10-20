Wall Street: Ανάκαμψη με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές – Άνοδος 1,1% για τον Nasdaq

Snapshot Οι μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης ανέκαμψαν μετά από ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,11%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% και ο Dow Jones σημείωσε οριακή πτώση 0,07%.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας επέστρεψε σε θετικό έδαφος, διακόπτοντας οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Μετοχές όπως η Amazon, η Tesla και η Intel κατέγραψαν σημαντικά κέρδη στην αγορά.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα επερχόμενα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, που θεωρούνται κρίσιμα για τις αποτιμήσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Με άνοδο για τον S&P 500 και τον Nasdaq, αλλά οριακές απώλειες για τον Dow Jones, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης μετά το ισχυρό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ανάκαμψη επικεντρώθηκε κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις σημαντικές πιέσεις της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας επέστρεψε σε θετικό έδαφος, βάζοντας τέλος σε οκτώ διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 36,38 μονάδων (-0,07%), στις 51.956,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 290,85 μονάδων (+1,11%), στις 26.430,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,29 μονάδων (+0,41%), στις 7.690,73 μονάδες.

Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν ήταν η Amazon, με άνοδο περίπου 5%, η Tesla με κέρδη 3,8% και η Intel με άνοδο περίπου 2,4%.

Παρά την άνοδο των βασικών τεχνολογικών τίτλων, η εικόνα στην ευρύτερη αγορά παρέμεινε πιο αδύναμη, καθώς περισσότερες μετοχές υποχώρησαν από όσες ενισχύθηκαν. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη νέα σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων, με αρκετούς μεγάλους ομίλους τεχνολογίας να ανακοινώνουν επιδόσεις μέσα στην εβδομάδα, σε μια κρίσιμη δοκιμασία για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.