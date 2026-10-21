Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

Snapshot Από 1η Νοεμβρίου, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγράφουν τον προσφερόμενο μισθό στις αγγελίες εργασίας.

Οι αγγελίες πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης μπόνους, επιδόματα και πρόσθετες παροχές της θέσης.

Απαγορεύεται η ερώτηση προς τους υποψηφίους για τις αποδοχές της προηγούμενης εργασίας τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την αμοιβή της θέσης και τις μισθολογικές διαφορές φύλου. Snapshot powered by AI

Αλλαγές έρχονται από 1η Νοεμβρίου στον τρόπο πρόσληψης ενός εργαζομένου, καθώς από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν εξαρχής την αμοιβή που προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζόμενους, αναγράφοντας τον προσφερόμενο μισθό στις αγγελίες τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία και οι αγγελίες δεν θα περιορίζονται πλέον στον μισθό, αλλά θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τα μπόνους, τα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές που συνοδεύουν τη θέση, ώστε ο υποψήφιος να έχει πλήρη εικόνα του πακέτου αποδοχών πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον εργοδότη.

Παράλληλα, απαγορεύεται στους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για τις αποδοχές που λάμβαναν στην προηγούμενη εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, η αμοιβή που θα προσφερθεί δεν θα εξαρτάται από το μισθολογικό παρελθόν του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι αποκτούν επίσης το δικαίωμα να ζητούν στοιχεία για την αμοιβή της θέσης, καθώς και για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη θέση για την οποία διεκδικούν να προσληφθούν.

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