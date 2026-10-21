Ρέθυμνο: Παράταση για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πλημμυροπαθών στον Δήμο Μυλοποτάμου

Snapshot Παρατείνεται έως τις 23 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης για πλημμυροπαθείς στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει πρώτες ανάγκες και αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο δελτίου αυτοψίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9.

Ο Δήμος καλεί όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση να το κάνουν άμεσα για να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου και καταβολής της ενίσχυσης. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο για τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη πρώτων αναγκών και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στον δήμο για την υποβολή της επίσημης αίτησης, έχοντας μαζί τους αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9, καθώς και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο αναγράφονται το IBAN και το όνομα του δικαιούχου.

Ο δήμος καλεί όσους δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση να προσέλθουν έγκαιρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι φάκελοί τους και να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Για πληροφορίες, ελλείψεις δικαιολογητικών ή περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2834340353 και 2834340102.

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