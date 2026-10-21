 ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήματα πληρωμής αγροτικών και δασικών έργων

Snapshot Η διαδικασία αφορά έργα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 και συνεχιζόμενα έργα από το ΠΑΑ 2014-2020.

Τα αιτήματα αφορούν έργα εγγείων βελτιώσεων, προστασίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές και προστασίας δασών.

Η απόφαση Α.1175/2026 της ΑΑΔΕ καθορίζει τον διοικητικό έλεγχο και την καταβολή πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων έργων από προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣΚΑΠ στη διεύθυνση https://opskap.aade.gr/CRDIIS/. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα πληρωμής για συγκεκριμένα έργα και επενδύσεις έχουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ).

Η διαδικασία αφορά έργα που εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, καθώς και έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συνεχίζονται.

Ποια έργα αφορά η διαδικασία

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις πληρωμής αφορούν:

Έργα εγγείων βελτιώσεων , όπως μεγάλα δημόσια έργα για τη βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με τη γεωργία.

, όπως μεγάλα δημόσια έργα για τη βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με τη γεωργία. Επενδύσεις για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές , στο πλαίσιο δημόσιων επενδύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί.

, στο πλαίσιο δημόσιων επενδύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί. Έργα προστασίας και αποκατάστασης των δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και δράσεις για τη διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η διαδικασία καθορίζεται με την απόφαση Α.1175/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5459.

Με την απόφαση ορίζονται οι κανόνες για τον διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων και την καταβολή των πληρωμών. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς και ορισμένες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Στόχος είναι να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθούν ομαλά οι συγκεκριμένες επενδύσεις στον αγροτικό και δασικό τομέα.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΚΑΠ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://opskap.aade.gr/CRDIIS/