Wall Street: Βουτιά 2,6% για τον Nasdaq με νέο sell-off στην τεχνολογία

Snapshot Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 2,6% λόγω νέου sell-off στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών λόγω ανησυχιών για το κόστος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Dow Jones έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με μικρή άνοδο 0,02%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,21%.

Μετοχές όπως η Meta Platforms και η Tesla κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, με τη Meta να χάνει περίπου 7% παρά τα θετικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας έπεσε 6,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 23 Ιουνίου, με εταιρείες όπως Intel, AMD, Sandisk και Marvell να χάνουν πάνω από 8%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά πέντε μηνών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιδείνωσαν τις ανησυχίες για πληθωρισμό και επιτόκια στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Με σημαντικές απώλειες για τον τεχνολογικό κλάδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 11,89 μονάδων (+0,02%), στις 52.867,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 693,99 μονάδων (-2,60%), στις 26.008,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 93,74 μονάδων (-1,21%), στις 7.663,43 μονάδες.

Στο επίκεντρο τεχνολογία και AI

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς.

Η Meta Platforms έχασε περίπου 7%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματά της, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις υψηλές δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tesla υποχώρησε κατά 3,1%, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας κατρακύλησε κατά 6,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 23 Ιουνίου.

Μετοχές όπως οι Intel, AMD, Sandisk και Marvell έχασαν πάνω από 8%.

Στον αντίποδα, η Spotify ενισχύθηκε κατά 11,1%, η Blackstone κατά 8,4%, η Lockheed Martin κατά 7% και η Procter & Gamble κατά 5,6%, μετά την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο κλίμα επιβάρυνσης συνέβαλε και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά πέντε μηνών, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.