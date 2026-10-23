Παπουτσάνης: Με εξαγορές, εξαγωγές και νέο 5ετές πλάνο βάζει στόχο τα €150 εκατ. τζίρο στην 5ετία

Snapshot Η Παπουτσάνης στοχεύει σε κύκλο εργασιών €150 εκατ. και περιθώριο EBITDA 16% έως το 2031 μέσω οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών και διεθνούς επέκτασης.

Το μεσοπρόθεσμο πλάνο περιλαμβάνει επενδύσεις €5 εκατ. ετησίως για αναβάθμιση παραγωγικών υποδομών και αύξηση αυτοματοποίησης.

Η εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας στη λιανική αγορά και δεν αποκλείει πιθανή εξαγορά για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Η Παπουτσάνης εξάγει σε πάνω από 35 χώρες και αναπτύσσει τα βασικά της τμήματα: επώνυμα προϊόντα, ξενοδοχειακά προϊόντα, παραγωγές τρίτων και ειδικές σαπωνόμαζες.

Στο πενταετές πλάνο περιλαμβάνεται η δημιουργία ή εξαγορά επιπλέον εργοστασίου στο εξωτερικό για την ασφάλεια της παραγωγής. Snapshot powered by AI

Όπως ανέφεραν ανώτατα στελέχη της γνωστής ελληνικής βιομηχανίας σαπoυνιών και υγρών καλλυντικών στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του μεσοπρόθεσμου πλάνου ανάπτυξης, θέτει πλέον ως στόχο κύκλο εργασιών ύψους €150 εκατ. (από 80 εκατ. ευρώ σήμερα) και αύξηση του EBITDA, στο 16% έως το 2031.

Σε ότι αφορά την παρουσία της στη λιανική η Παπουτσάνης έχει σαφή στόχο να την ενισχύσει και μάλιστα και για να το πετύχει αυτό δεν αποκλείει ακόμα και πιθανή εξαγορά εταιρείας.

Άλλη μία κίνηση στην οποία θα ήθελε να προχωρήσει η διοίκηση αφορά στην εξαγορά ή τη δημιουργία ενός επιπλέον εργοστασίου στο εξωτερικό ως ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι συμβεί στην παραγωγική μονάδα που διατηρεί στην Ελλάδα.

Που βασίζεται το 5ετές πλάνο ανάπτυξης

Κυρίως όμως το νέο πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών πυλώνων δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ επιπλέον προβλέπει την αξιοποίηση επιλεκτικών εξαγορών και στρατηγικών ευκαιριών. Το αναπτυξιακό πλάνο υποστηρίζεται από ετήσιες επενδύσεις ύψους €5 εκατ. την επόμενη πενταετία, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών και την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ενδιάμεσο ορόσημο αποτελεί η επίτευξη κύκλου εργασιών €100 εκατ. το 2027, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό στόχο του 2028 που είχε θέσει η διοίκηση στο τριετές πλάνο που παρουσιάστηκε το 2025.

Η νέα αναπτυξιακή στόχευση έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας της προηγούμενης δεκαετίας (2016-2025), κατά την οποία η Παπουτσάνης κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18%. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται με την εταιρεία να εκτιμά αντίστοιχη αύξηση κατά 12,4% το 2026, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Εξαγωγές σε πάνω από 35 χώρες

Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης εξάγει σήμερα σε περισσότερες από 35 χώρες, διατηρώντας παράλληλα μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνείς πελάτες.

Το αναπτυξιακό πλάνο έως το 2031

Η επίτευξη του στόχου των €150 εκατ. στον κύκλο εργασιών αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από την οργανική ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών πυλώνων δραστηριότητας της Παπουτσάνης: των επώνυμων προϊόντων, των ξενοδοχειακών προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και των ειδικών σαπωνομαζών.

Ειδικότερα, στην επόμενη πενταετία εκτιμάται πρόσθετη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών κατά:

€15 εκατ. από τα επώνυμα προϊόντα

€8 εκατ. από τα ξενοδοχειακά προϊόντα

€21 εκατ. από τις παραγωγές τρίτων και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

€10 εκατ. από τις ειδικές σαπωνόμαζες

€10 εκατ. από επιλεκτικές εξαγορές και άλλες στρατηγικές ευκαιρίες

Επιπρόσθετα, έως το 2027 προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση και ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Για την περίοδο 2028-2029, το βάρος εξακολουθεί να βρίσκεται στην επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης σε αγορές προτεραιότητας, μέσω ενίσχυσης των brands, νέων συνεργασιών και περαιτέρω ανάπτυξης των B2B δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει τη διεύρυνση της παρουσίας των επώνυμων προϊόντων σε επιλεγμένες κατηγορίες και κανάλια διανομής, με στόχο τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους.

Ενίσχυση της παρουσίας στους τέσσερις πυλώνες δραστηριότητας

Η αναπτυξιακή στρατηγική στηρίζεται στην ενίσχυση που έχει ήδη καταγράψει η Παπουτσάνης στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της.

Επώνυμα προϊόντα: Η Παπουτσάνης έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της, αυξάνοντας το μερίδιο, την τελευταία πενταετία, σε 12,2% το 2025. Παράλληλα, έχει διευρύνει σημαντικά τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, οι οποίες απευθύνονται πλέον σε μια αγορά αξίας περίπου €600 εκατ.. Στην ίδια κατεύθυνση, οι καθαρές πωλήσεις του brand ΑΡΚΑΔΙ τριπλασιάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια από την εξαγορά, σε €6 εκατ. από περίπου €2 εκατ.

Ξενοδοχειακά προϊόντα: Η Παπουτσάνης διαθέτει μερίδιο περίπου 27% στην ελληνική αγορά και στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά. Η στρατηγική εστιάζει στη βιώσιμη καινοτομία, στη διεύρυνση συνεργασιών και δικτύων διανομής στο εξωτερικό και στην ανάπτυξη premium και εξατομικευμένων λύσεων για την ξενοδοχειακή αγορά.

Παραγωγές τρίτων και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας: Η Παπουτσάνης ενισχύει συνεχώς τις μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες της και διευρύνει το πελατολόγιό της, με τους νέους πελάτες να συνεισφέρουν το 10% του κύκλου εργασιών του τομέα στο εννεάμηνο του 2026. Παράλληλα, επενδύει στην από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, έχοντας δημιουργήσει περισσότερα από 68 νέα προϊόντα σε συνεργασία με πελάτες κατά την ίδια περίοδο.

Ειδικές σαπωνόμαζες: Η Παπουτσάνης αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την παραγωγική της δυναμικότητα για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Το 90% των πωλήσεων του τομέα προέρχεται από εξαγωγές, σε περισσότερες από 18 διεθνείς αγορές.

Παραγωγική δυναμικότητα και επενδύσεις στηρίζουν το νέο πλάνο ανάπτυξης

Η Παπουτσάνης διαθέτει ήδη σημαντική παραγωγική υποδομή για να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας συνολική παραγωγή περίπου 40.000 τόνων το 2025 και επιπλέον διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα 30%-50%, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό σχέδιο διατηρεί η καινοτομία, μέσα από τη διεύρυνση σε νέες κατηγορίες προσωπικής και οικιακής φροντίδας, την ανάπτυξη premium και εξατομικευμένων B2B λύσεων, αλλά και νέων προϊοντικών προτάσεων με μειωμένη χρήση πλαστικού, συστήματα επαναπλήρωσης και συμπυκνωμένες συνθέσεις.

Κατά την παρουσίαση του πενταετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας, ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, δήλωσε: «Η Παπουτσάνης εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, θέτοντας για την επόμενη πενταετία ως στόχο κύκλο εργασιών €150 εκατ. και περιθώριο EBITDA 16%, με έμφαση στην κερδοφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Με ισχυρά θεμέλια, που περιλαμβάνουν διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα, διεθνές δίκτυο, μακροχρόνιες συνεργασίες και συνεχή καινοτομία, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει περαιτέρω τις δυνατότητές της, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές της σε μεγαλύτερη κλίμακα και με ακόμη υψηλότερη αποδοτικότητα».

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