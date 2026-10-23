ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και πιο γρήγορα οι αιτήσεις για πιστοποίηση καταγωγής προϊόντων

Μέσω της πλατφόρμας myAADE θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, διευκολύνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και πιο γρήγορα οι αιτήσεις για πιστοποίηση καταγωγής προϊόντων
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  • Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί τη διαδικασία έκδοσης Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής μέσω της πλατφόρμας myAADE, επιτρέποντας την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χωρίς φυσική παρουσία.
  • Η πιστοποίηση καταγωγής βοηθά τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν επίσημα την καταγωγή των προϊόντων τους, επηρεάζοντας τελωνειακούς κανόνες και δασμούς στις διεθνείς συναλλαγές.
  • Οι αποφάσεις για την καταγωγή ισχύουν για τρία χρόνια και δεσμεύουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ.
  • Η νέα διαδικασία ορίζει συγκεκριμένα βήματα, χρονικά περιθώρια και κοινά πρότυπα για τις αιτήσεις και αποφάσεις, μειώνοντας καθυστερήσεις και εξασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή κανόνων.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ενώ η ΑΑΔΕ παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικά στο 1521 και μέσω της πλατφόρμας my1521.
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Πιο εύκολη και γρήγορη γίνεται η διαδικασία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πιστοποιήσουν την καταγωγή των προϊόντων τους και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί τη διαδικασία έκδοσης των Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής, ώστε οι αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις τελωνειακές υπηρεσίες.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr).

Η συγκεκριμένη διαδικασία βοηθά τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν επίσημα από πριν την καταγωγή των εμπορευμάτων τους, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τους τελωνειακούς κανόνες και τους δασμούς που εφαρμόζονται στις διεθνείς συναλλαγές. Οι αποφάσεις ισχύουν για τρία χρόνια και δεσμεύουν τόσο την επιχείρηση που τις λαμβάνει όσο και τις τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη νέα διαδικασία καθορίζονται επίσης συγκεκριμένα βήματα και χρονικά περιθώρια για την εξέταση των αιτήσεων, ενώ προσδιορίζονται οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες. Παράλληλα, καθιερώνονται κοινά πρότυπα για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να μπουν στο myAADE.gov.gr και να επιλέξουν:

«Τα αιτήματά μου» → «Τελωνεία» → «Καταγωγή» → «Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 20:00. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα my1521 όλο το 24ωρο, επιλέγοντας «Θέματα Τελωνείων» → «Εξαγωγές» → «Δεσμευτική Πληροφορία Καταγωγής».

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