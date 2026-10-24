Συντάξεις Δημοσίου: Με 4 βήματα η ηλεκτρονική αίτηση από τον Νοέμβριο

Από τις 2 Νοεμβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για σύνταξη γήρατος και από τις 9 Νοεμβρίου για σύνταξη λόγω θανάτου. Πώς θα γίνεται η διαδικασία μέσω του e-ΕΦΚΑ και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Συντάξεις Δημοσίου: Με 4 βήματα η ηλεκτρονική αίτηση από τον Νοέμβριο
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  • Από 2 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και από 9 Νοεμβρίου για αιτήσεις λόγω θανάτου μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ.
  • Η υποβολή της αίτησης απαιτεί προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης για όλους τους λόγους, όπως παραίτηση, συνταξιοδότηση ή αποστρατεία.
  • Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει τέσσερα βήματα: είσοδος στον ιστότοπο, ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, επιλογή υπηρεσίας και συμπλήρωση αίτησης.
  • Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης στοιχείων, ο ασφαλισμένος πρέπει να τα επικαιροποιήσει ηλεκτρονικά ή εντός 15 ημερών σε τοπική διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.
  • Μετά την υποβολή, ο ασφαλισμένος καταθέτει το αποδεικτικό στη Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας του, και η αρμόδια υπηρεσία προωθεί τον φάκελο για αξιολόγηση και έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.
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Αλλάζει από τον Νοέμβριο ο τρόπος υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική διαδικασία για την απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ παροχής, καθώς και παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» η νέα διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθεί η υποβολή των αιτημάτων. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται η μέχρι σήμερα χειρόγραφη διαδικασία.

Οι ημερομηνίες έναρξης

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποιείται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το είδος της αίτησης:

  • Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026: Υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και παροχές από το ΜΤΠΥ.
  • Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026: Υποβολή αιτήσεων λόγω θανάτου ασφαλισμένου για τις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές.

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας είτε για άλλον προβλεπόμενο λόγο, όπως η αποστρατεία.

Πώς γίνεται η αίτηση σε τέσσερα βήματα

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια:

  • Είσοδος στον e-ΕΦΚΑ: Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τον επίσημο ιστότοπο www.e-efka.gov.gr.
  • Ταυτοποίηση: Συνδέεται στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
  • Επιλογή της υπηρεσίας: Ακολουθεί τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια την ενότητα για δημοσίους υπαλλήλους και ΝΠΔΔ, επιλέγοντας την υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής.
  • Επιλογή του τύπου αίτησης: Συμπληρώνει και υποβάλλει την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση, ανάλογα με την παροχή που δικαιούται, όπως η αίτηση απονομής κύριας σύνταξης γήρατος.

Τι γίνεται αν δεν επιβεβαιώνονται τα προσωπικά στοιχεία

Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να μεριμνήσει για την επικαιροποίησή τους.

Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων μητρώων, όπως το Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ). Εναλλακτικά, προβλέπεται η δυνατότητα προσέλευσης, εντός 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τα επόμενα στάδια μετά την υποβολή

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο ασφαλισμένος εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το καταθέτει στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και διαβιβάζει τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και, όπου απαιτείται, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Για την εξέταση κάθε αιτήματος αποστέλλεται το αντίστοιχο ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, ώστε ο αρμόδιος φορέας να προχωρήσει στην αξιολόγηση και στην έκδοση της σχετικής συνταξιοδοτικής ή άλλης πράξης.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον e-ΕΦΚΑ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr.

Για ζητήματα που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, πληροφορίες παρέχονται μέσω του επίσημου ιστότοπου www.mtpy.gr.

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