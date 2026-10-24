Επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου

Snapshot Από 26 έως 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για συντάξεις Νοεμβρίου στις 26 και 29 Οκτωβρίου.

Στις 26 και 30 Οκτωβρίου θα γίνουν επιπλέον πληρωμές από e-ΕΦΚΑ για έξοδα κηδείας, προκαταβολές συντάξεων, επιστροφές και εφάπαξ συνολικού ύψους 24.918.542,16 ευρώ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για άδεια μητρότητας και 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Σε 4.374.639 δικαιούχους αναμένεται να καταβληθεί το ποσό των 2.532.016.342,27 ευρώ από τη Δευτέρα 26 έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: