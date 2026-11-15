Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

Snapshot Οι ανήλικοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν δήλωση μόνο για εισόδημα από προσωπική εργασία στην Ελλάδα ή για σύνταξη λόγω θανάτου γονέα, ενώ άλλα εισοδήματα προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα με την επιμέλεια.

Εισοδήματα από τόκους κρατικών ομολόγων και εταιρικών ομολογιών εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και επενδυτικά προϊόντα μπορούν να τηρούνται από δικαιούχους ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία τους, με αυτόματη μεταβίβαση μεριδίου στους επιζώντες συνδικαιούχους χωρίς φόρο κληρονομιάς.

Η απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς σε κοινούς λογαριασμούς παύει να ισχύει μετά τον θάνατο του τελευταίου συνδικαιούχου, οπότε οι κληρονόμοι υποχρεούνται σε δήλωση και πληρωμή φόρου κληρονομιάς. Snapshot powered by AI

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής δεν υποχρεούνται όλοι ανεξαιρέτως να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Η υποχρέωση προκύπτει όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από ελληνική πηγή, είτε αυτό φορολογείται με βάση την κλίμακα είτε αυτοτελώς, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο.

Ειδικότερα:

Ενήλικοι κάτοικοι εξωτερικού: Υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής του ή το εάν απαλλάσσεται από τον φόρο.

Υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής του ή το εάν απαλλάσσεται από τον φόρο. Ανήλικοι κάτοικοι εξωτερικού: Υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μόνο για εισόδημα από προσωπική εργασία στην Ελλάδα ή για σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας τους.

Αντίθετα, όπως αναφέρει στην «Καθημερινή» ο Ορέστης Σεϊμένης, φορολογικός σύμβουλος άλλα εισοδήματα που μπορεί να αποκτά ένας ανήλικος από ελληνικές πηγές, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ενοίκια, προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται εισοδήματα αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Τι ισχύει για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί μπορούν να τηρούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία των συνδικαιούχων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να διατηρούν από κοινού λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους. Το μερίδιο που του αναλογεί περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπόλοιπους επιζώντες συνδικαιούχους, χωρίς να απαιτείται η καταβολή φόρου κληρονομιάς. Η απαλλαγή αυτή παύει να ισχύει όταν αποβιώσει και ο τελευταίος συνδικαιούχος. Τότε, οι κληρονόμοι του οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φόρου κληρονομιάς και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.