Eurogroup: Ο Τσακαλώτος δίνει «ρέστα» και τρολάρει τον Ιταλό ΥΠΟΙΚ – «Κάποτε ήμουν εγώ στη θέση σου»

Τη θέση βλέπετε της χώρας μας σε αυτό έχει πάρει τον τελευταίο καιρό η Ιταλία λόγω της κρίσης που απειλεί την Ευρωζώνη.

Κάτι που σχολίασε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κάνοντας πλάκα στον Ιταλό ομόλογό του.

Απευθυνόμενος λοιπόν στον Τζιοβάνι Τρία, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ φέρεται να είπε πως «κάποτε ήμουν εγώ στη θέση σου», αναφερόμενος προφανώς στην περίοδο που «το θέμα το Grexit βρισκόταν στο τραπέζι.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup είχε έντονα άρωμα… Ιταλίας, μετά και την απόρριψη από την Κομισιόν του προϋπολογισμού της Ρώμης.

Τον Τσακαλώτο «πρόδωσε» ανταποκριτής δημοσιογράφος από τις Βρυξέλλες, γράφοντας στο twitter:

The new eurogroup: as cameras swarm around Italy's finance minister Giovannia Tria today, Greek's Euclid Tsakalotos is heard muttering "that used to be me"