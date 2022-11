Εθνική Τράπεζα: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με την EPSILON NET

Την υπογραφή μνημονίων συνεννόησης με την EPSILON NET και το βασικό της μέτοχο, για τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας καθώς και για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει τη σύναψη μακροχρόνιας, αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ EPSILON ΝΕΤ και Εθνικής Τράπεζας με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των εφαρμογών ERP της EPSILON ΝΕΤ με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της στην περιοχή του Embedded Finance.

Τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα θα διατίθενται, τόσο στις 125.000 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα συστήματα της EPSILON ΝΕΤ όσο και σε όλες τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα. Οι υπηρεσίες αυτές θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων και θα προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών ΜΜΕ προσφέροντας άριστη εμπειρία στους πελάτες.

Με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων σε αυτό τον κοινό στόχο, η Εθνική Τράπεζα θα γίνει μέτοχος μειοψηφίας στην EPSILON ΝΕΤ. Συγκεκριμένα, το MoU με το βασικό μέτοχο κ. Ιωάννη Μίχο προβλέπει την απόκτηση από την Εθνική Τράπεζα μειοψηφικού ποσοστού 7.5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET που κατέχει ο βασικός μέτοχος, σε τιμή 7.4 ευρώ/μετοχή («Αρχική Συναλλαγή») καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης από τον ίδιο περαιτέρω ποσοστού7.5% τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία που φέρνει την τραπεζική στη σύγχρονη, διεθνή πραγματικότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τις συνέργειες που προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ εταίρων που έχουν κοινούς στόχους και όραμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η στρατηγική συνεργασία με την EPSILON NET αποτελεί μία ακόμη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με μία εταιρεία που αποτελεί επιτομή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της EPSILON NET Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την στρατηγική μας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο να μας δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις (all in one solution) στις επιχειρήσεις-πελάτες μας, συνδυάζοντας τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας με τις λύσεις αυτοματοποίησης πληρωμών & εκτέλεσης συναλλαγών και τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Ευχαριστώ προσωπικά τη διοίκηση και τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας για την εμπιστοσύνη τους».