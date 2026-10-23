«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

Η βρετανική κυβέρνηση έχει καταρτίσει συστάσεις προς τα νοικοκυριά για τα εφόδια που πρέπει να διαθέτουν για 3 ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν μια κρίση όπως ένας πόλεμος, μια κυβερνοεπίθεση ή μια φυσική καταστροφή

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού
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  • Η βρετανική κυβέρνηση συνιστά στα νοικοκυριά να διαθέτουν εφόδια για τρεις ημέρες, όπως κονσερβοποιημέναφιμα και εμφιαλωμένο νερό για να αντιμετωσουν κρίσεις όπως πόλε, κυβερνοεπιθέσεις ή φυσικές καταστροφές.
  • Το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο προειδοποιεί για την ευαλωτότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στη Βρετανία λόγω κυβερνοεπιθέσεων και κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας την ανεπαρκή προετοιμασία του Υπουργείου Τροφίμων.
  • Η κυβέρνηση προτείνει επίσης την κατοχή ραδιοφώνου FM, απολυμαντικών, ειδών πρώτης ανάγκης, φακού, κουβερτών, μετρητών και άλλων ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
  • Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι δεν έχουν ακολουθήσει πλήρως τις συστάσεις προετοιμασίας, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους και την άμυνα της χώρας.
  • Υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια των μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων και του υβριδικού πολέμου, καθώς και για τη χρηματοδότηση της προστασίας της χώρας.
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Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, συμβούλεψε τους πολίτες να εφοδιαστούν με κονσερβοποιημένα τρόφιμα και εμφιαλωμένο νερό, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι απειλές που δημιουργούν οι καταιγίδες «Austen» και «Boelo», καθώς όπως είπε «τα απρόβλεπτα γεγονότα φαίνεται να γίνονται όλο και πιο συχνά».

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει συστάσεις προς τα νοικοκυριά να διαθέτουν εφόδια εμφιαλωμένου νερού και κονσέρβες για τρεις ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν μια κρίση όπως ένας πόλεμος, μια κυβερνοεπίθεση ή μια φυσική καταστροφή.

Ο Μπέρναμ πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται για πανικό... Πρόκειται απλώς για τη λήψη λογικών μέτρων, ώστε να έχετε αρκετά εφόδια στο σπίτι για να αντεπεξέλθετε σε περίπτωση που προκύψει μια δύσκολη κατάσταση».

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Τον περασμένο μήνα, το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο (NAO) προειδοποίησε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της Βρετανίας βρίσκεται σε κίνδυνο, δεδομένης της αυξανόμενης απειλής των κυβερνοεπιθέσεων και της κλιματικής κρίσης, και ανέφερε ότι το Υπουργείο Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) δεν είχε κάνει αρκετά τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Ψυκτικής Αλυσίδας, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες που μεταφέρουν τρόφιμα υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, δήλωσε επίσης στο BBC ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί στόχο Ρώσων κυβερνοεπιτιθέμενων οι οποίοι «γνωρίζουν ότι υπάρχουν κρίσιμα σημεία στο σύστημα εφοδιασμού τροφίμων».

Ένας κατάλογος ελέγχου που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση συνιστά να διαθέτει κανείς εννέα λίτρα νερού ανά άτομο – ποσότητα επαρκή για τρεις ημέρες – καθώς και τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται, όπως κονσερβοποιημένο κρέας και λαχανικά ή αποξηραμένα φρούτα.

Η κυβέρνηση προτείνει να διαθέτει κανείς ραδιόφωνο FM, είτε με μπαταρίες είτε με χειροκίνητη φόρτιση. Το ΒΒC επισημαίνει πως σε περίπτωση εθνικής κρίσης θα δώσει προτεραιότητα στη μετάδοση ειδήσεων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. Σε περίπτωση σοβαρής διακοπής ρεύματος, το ραδιόφωνο FM θα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για τη λήψη αυτών των ενημερώσεων.

Ο κατάλογος προτείνει επίσης απολυμαντικό χεριών, υγρά μαντηλάκια και είδη προσωπικής υγιεινής, τροφή για τυχόν κατοικίδια, είδη πρώτης ανάγκης για μωρά, φακό, κουβέρτες, φορτισμένη εξωτερική μπαταρία για ηλεκτρονικές συσκευές, μετρητά σε περίπτωση κατάρρευσης των συστημάτων πληρωμών, κουτί πρώτων βοηθειών και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων.

Νωρίτερα, μιλώντας στο BBC, ο υπουργός Οικονομικών Τζέιμς Μάρεϊ παραδέχθηκε στο BBC ότι δεν έχει ακολουθήσει ακόμη τις οδηγίες της κυβέρνησης σχετικά με τη συσσώρευση αποθεμάτων για την προετοιμασία ενόψει μιας κρίσης, ενώ από την πλευρά της, η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε ότι «έχει εφόδια για μια εβδομάδα ανά πάσα στιγμή».

Eξέφρασε ωστόσο την ανησυχία της, για το γεγονός ότι η «κυβέρνηση δεν εξηγεί ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε και τι μέτρα λαμβάνει για τα σοβαρά ζητήματα.

Οι οικογένειες μπορούν να εφοδιαστούν, αλλά τι γίνεται με την άμυνα, τις κυβερνοεπιθέσεις, τον υβριδικό πόλεμο; Τα χρήματα για την προστασία της χώρας δεν έχουν διατεθεί» είπε χαρακτηριστικά.

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