Θεσσαλονίκη: Oι 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεo

Snapshot Η Θεσσαλονίκη τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με 21 κανονιοβολισμούς από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας.

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν την υποστολή σημαίας στον Λευκό Πύργο στις 17:30, συνοδευόμενη από 21 κανονιοβολισμούς κατά τη δύση του ήλιου. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σήμερα, με την ανατολή του ηλίου, 21 κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) αντήχησαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τη στρατιωτική παρέλαση. Στις 17:30 σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποστολή σημαίας στο Λευκό Πύργο με την εκτέλεση 21 κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά τη δύση του ήλιου.

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