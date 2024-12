Πανελλήνιες 2025: Ομάδα επιστημόνων προτείνει εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο

Μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου 2024 ορίσθηκε το χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές από τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για κάθε υποψήφιο σπουδαστή, οι εξετάσεις αποτελούν μία εξαιρετικά απαιτητική δοκιμασία, πρωτοφανή τόσο για εκείνον, όσο και τους οικείους του, οι οποίοι… συμμετέχουν –συνειδητά ή ασυνείδητα– σε αυτόν τον διαρκή αγώνα με τον χρόνο, έως τη στιγμή της τελικής αξιολόγησης.

Σε μελέτη επιστημόνων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Public Economics, εξετάζονται οι επιπτώσεις της απόφασης των μαθητών να δοκιμάσουν ξανά την τύχη τους, εστιάζοντας τόσο στις επιδόσεις τους, όσο και τη φοιτητική τους σταδιοδρομία. Όπως τονίζουν οι ερευνητές, η αναμονή και η αβεβαιότητα των παιδιών επιφέρουν τόσο ψυχολογικό, όσο και οικονομικό κόστος για τον μαθητή και την οικογένεια.

Όπως επισημαίνουν, «δεν μπορούμε να προτείνουμε απλώς ότι είναι καλό να ξαναδώσεις», διότι οι μαθητές θα περάσουν έναν ολόκληρο χρόνο αβεβαιότητας για το μέλλον τους, κάτι που θα τους επιβαρύνει ψυχικά και θα καθυστερήσει την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Για αυτούς τους λόγους, οι επιστήμονες προτείνουν να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο, ώστε το κόστος για τον μαθητή να περιορίζεται σε έξι μήνες και όχι έναν ολόκληρο χρόνο.

Με δεδομένο ότι το κόστος της διενέργειας των εξετάσεων είναι υψηλό (μπορεί να φθάνει και τα 13 – 14 εκατ. ευρώ) οι επιστήμονες τονίζουν ότι «η ερώτηση πολιτικής που μπορεί να μελετηθεί είναι εάν το δημοσιονομικό κόστος της οργάνωσης πανελλήνιων εξετάσεων δύο φορές το χρόνο θα είναι μικρότερο από το όφελος της ταχύτερης ένταξης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας».

Οι επιστήμονες εργάσθηκαν πάνω σε ανώνυμα δεδομένα μηχανογραφικών δελτίων που πήραν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η έρευνα Do Second Chances Pay Off? Evidence from a Natural Experiment with Low-Achieving Students πραγματοποιήθηκε από την Άσπα Μπιζοπούλου, ερευνήτρια στο Κρατικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας της Φινλανδίας, σε συνεργασία με τη Ρήγισσα Μεγαλοκονόμου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Monash University) και τη Stefania Simion (Managing Consultant, SQW).

Όπως αναφέρουν οι ερευνήτριες, περίπου 70.000 μαθητές ετησίως συμμετέχουν στη διαδικασία με την ελπίδα να εισαχθούν στη σχολή της επιλογής τους. Ωστόσο, αυτό το όνειρο δεν πραγματοποιείται πάντοτε αμέσως.

Σχεδόν το 15% των υποψηφίων αποφασίζουν να επαναλάβουν τις εξετάσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν σε σχολή που τους ταιριάζει, είτε επειδή δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε καμία σχολή.