Snapshot Από 18 έως 26 Νοεμβρίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη Β' πρόσκληση του προγράμματος χορήγησης voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αποκλειστικά για παιδιά που δεν έλαβαν voucher στην Α' πρόσκληση.

Η πρόσκληση καλύπτει θέσεις σε βρεφικούς, παιδικούς και ολοκληρωμένης φροντίδας σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων για παιδιά με αναπηρία.

Η υποβολή γίνεται μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ με χρήση κωδικών Taxisnet, με απλοποιημένη διαδικασία χάρη στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η Β' πρόσκληση χρηματοδοτείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 3 Δεκεμβρίου, η περίοδος ενστάσεων διαρκεί από 4 έως 8 Δεκεμβρίου και τα οριστικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στις 11 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Αρχίζει από σήμερα, Τετάρτη, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Β’ πρόσκληση του προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 2026-2027 που αφορά τη χορήγηση voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά παιδιά που δεν έλαβαν voucher κατά την Α’ Πρόσκληση του Β’ κύκλου του Προγράμματος και καλύπτει θέσεις στις κατηγορίες δομών: Α1 Βρεφικοί Σταθμοί, Α2 Παιδικοί Σταθμοί, Β1, Β2 και Β3 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρεφικά, παιδικά τμήματα και τμήματα για παιδιά με αναπηρία.

Μέχρι 26 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - ΕΕΤΑΑ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, καθώς και στα παιδιά με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη Β’ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών και ενισχύοντας την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας

Με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η κάλυψη επιπλέον θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με αυξημένα εισοδηματικά όρια και δυνατότητα χορήγησης voucher πλήρους ή μειωμένης αξίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας.

Η διαδικασία της υποβολής έχει απλοποιηθεί, καθώς η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών θα αντλείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΑΑ, τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 3 Δεκεμβρίου, η περίοδος των ενστάσεων είναι από τις 4 έως και τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε σχετική πληροφορία από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr.