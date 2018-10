View this post on Instagram

Προς το Προεδρικό Μέγαρο για το δείπνο που παρέθεσε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν του Γερμανού Προέδρου, Φ.Β. Σταϊνμάιερ.

