Το διάγγελμα Μητσοτάκη και η έκπληξη του Τσίπρα

Η πρώτη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα και των επιτελών του ήταν η έκπληξη. Ο πρώην πρωθυπουργός και η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου περίμεναν ένα πολύ πιο γενναιόδωρο πακέτο από αυτό που ανακοινώθηκε, με μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ συνολικά στην εστίαση, και όχι μόνο στον καφέ. Για την ακρίβεια, βρήκαν το πακέτο Μητσοτάκη απρόσμενα «φτωχό». «Για μια ακόμα φορά, too little too late», ήταν το σχόλιο που έκανε την Πέμπτη το βράδυ στο CNN Greece κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εκτίμηση του επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μετά το διάγγελμα είναι δύσκολο να πάει η κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές πριν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, θεωρούν τον ενδεχόμενο είναι ανοιχτό από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά.

Τα 4 φάουλ

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση 4 σοβαρά φάουλ. Συγκεκριμένα:

Αργεί χαρακτηριστικά να παρέμβει στην οικονομία. Ο χρόνος που χάνεται, βυθίζει την οικονομία πιο βαθιά στην ύφεση. Οι παρεμβάσεις της είναι ανεπαρκείς. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ η λογική «κρατάω τα χρήματα για μετά» μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά σε νέο Μνημόνιο. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποτιμά το μέγεθος της ύφεσης και ωραιοποιεί την εικόνα της οικονομίας. Το Μαξίμου θέλει να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία προ όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων και των μικρομεσαίων.

Ο υπολογισμός των μέτρων

Μετά την πρώτη αντίδραση, άρχισε η πιο σοβαρή ανάλυση των μέτρων. Από την πρώτη στιγμή η αίσθηση που είχαν στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η κυβέρνηση «φουσκώνει» κατά πολύ το ύψος των παροχών. Η περαιτέρω ανάλυση των κυβερνητικών ανακοινώσεων επιβεβαίωσε, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, την αρχική εκτίμηση. Η σχετική ανακοίνωση υποστηρίζει ότι:

«Τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, που έχει νομοθετήσει μέχρι και τα τέλη Μαΐου και δεν αφορούν δάνεια, δεν ξεπερνούν τα 6,4 δισ. ευρώ, ενώ τα όσα εξήγγειλε χθες προσθέτουν στο αρχικό πακέτο μόλις 2,1 δισ. ευρώ. Επομένως, τα πραγματικά δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης από την αρχή της κρίσης μέχρι και τον Οκτώβρη του 2020 ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι:

«Πώς φτάνει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στα 24 δισ. ευρώ τα οποία, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία, υπάρχουν μόνο στα όνειρά του;

Προσθέτει στα 8,5 δισ. ευρώ τα 2 δισ. της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία, ακριβώς επειδή είναι επιστρεπτέα, σημαίνει ότι είναι δάνειο και όχι πραγματική ενίσχυση. Κι αυτό για όσες επιχειρήσεις καταφέρουν ή επιλέξουν τελικά να τη λάβουν.

Προσθέτει επίσης εγγυήσεις αλλά και αναβολές πληρωμών συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ για να φτάσει τα 14 δισ. ευρώ, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως λέει και ο όρος, είναι απλώς αναβολές, δηλαδή μεταχρονολόγηση πληρωμών.

Όμως, το μεγαλύτερο θράσος είναι το άλμα από τα 14 στα 20 δισ. ευρώ. Εκεί, η κυβέρνηση, για να θολώσει τα νερά, αθροίζει ως δημοσιονομικό μέτρο την «προστιθέμενη αξία» των μέτρων στην οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή ισχυρίζεται ότι ενώ δίνει 14 δισ. ευρώ, θα είναι σαν να έχει δώσει 20 δισ. ευρώ. Και για τα υπόλοιπα 4 δισ. που υπολείπονται των δήθεν 24 δισ. ευρώ, παρέπεμψε σε κάποια απροσδιόριστη, μελλοντική παρέμβαση».

Έμφαση στα εργασιακά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μέτρα που ανακοινώθηκα για την εκ περιτροπής εργασία. Η Έφη Αχτσιόγλου είπε στο CNN Greece:

«Η ΝΔ παρουσίασε ένα πακέτο που έχει ως κεντρικό του πυλώνα τη μείωση των μισθών των εργαζομένων κατά 20%, την παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ουσιαστικά, ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της χώρας τρεις δρόμους: ή θα μειωθούν οι μισθοί τους, ή θα απολυθούν, ή θα τεθούν σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας –διότι αυτό είναι η αναστολή συμβάσεων εργασίας».

Τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσει τις δικές τους προτάσεις για την ανόρθωση της οικονομίας.

