Λιβάνιος: «Στόχος μας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να βάλουμε οπτική ίνα σε όλα τα σχολεία»

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας».

«Στόχος μας είναι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να βάλουμε οπτική ίνα σε κάθε σχολείο της χώρας. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που αφορά περίπου 15.000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον, Νίκο Χατζηνικολάου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Ο υπουργός τόνισε ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα.» Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θέλουμε να έχουμε σχολεία με πολύ γρήγορο ίντερνετ ώστε να αξιοποιήσουν τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο, να γίνει το μάθημα πιο διαδραστικό» κ.α.

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και πώς αυτός συντελείται με χρονική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες, ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι όντως όσο εμείς μένουμε στάσιμοι οι άλλοι εξελίσσονται.

Τόνισε, δε, ότι «πρέπει να καταβάλλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια για να καλύψουμε το κενό. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό άλλωστε αποδείχθηκε από το εντυπωσιακό σύστημα που φτιάχτηκε για τον εμβολιασμό, ένα σύστημα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα».

Σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer επιλέγουν την Ελλάδα για τις επενδύσεις τους γιατί προσφέρει ένα περιβάλλον σταθερότητας, μικρότερους φορολογικούς συντελεστές και κυρίως παράγοντες ανάπτυξης. Επίσης, ανέφερε ότι είναι μεγάλη υπόθεση ότι οι 3 πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν εξαγγείλει σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα για πολύ γρήγορο ίντερνετ.

Για τον διεθνή ανταγωνισμό και για το που ακριβώς βρίσκεται η χώρα μας, ο υφυπουργός είπε πως η χώρα μας σήμερα στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, έχει 1.500 υπηρεσίες στο gov.gr και θα μπουν και άλλες στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Εξελισσόμαστε καθημερινά. Το κομμάτι επίσης των υποδομών προχωράει είτε σε data είτε σε υποδομές» επεσήμανε. Κλείνοντας, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα την τελευταία τριετία στην χώρα επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματά.

