ΣΥΡΙΖΑ: Ποια είναι τα 15 πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας - Τα βιογραφικά τους

Διαβάστε τα βιογραφικά των υποψηφίων του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το οποίο στο 50% καταρτίζεται από γυναίκες.

Επικεφαλής τίθεται ο Όθωνας Ηλιόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Harvard, ενώ στη 2η θέση η Έλενα Ακρίτα Συγγραφέας-Δημοσιογράφος

Στην τρίτη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης Πρώην υπουργός Άμυνας – Πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στην τέταρτη η Πόπη Τσαπανίδου Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ - Δημοσιογράφος.

Στην 5η θέση, ο Μιχάλης Καλογύρου Διευθυντής Γραφείου Τσίπρα – πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, στην 6η η Τζένη Λειβαδάρου Πολιτική μηχανικός - άτομο με αναπηρία, στην 7η ο Αθανάσιος Τσάκρης Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ.

Στην 8η η Ζωρζέτα Λάλη Νομικός, στην 9η ο Στέφανος Κασσελάκης Επιχειρηματίας στη Ναυτιλία - απόδημος Έλληνας, στη 10η η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛΑΣ, στην 11η ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, στη 12η η Νατάσσα Ρωμανού Ερευνήτρια της NASA, στη 13η ο Όμηρος Πουλάκης Ηθοποιός, στη 14η η Δώρα Τζαμπάζη Δημοσιογράφος – Χήρα Αλέξανδρου Νικολαΐδη και στη 15η Αλέκος Φλαμπουράρης Ιστορικό στέλεχος Ανανεωτικής Αριστεράς – πρώην υπουργός

Αναλυτικά τα βιογραφικά τους:

1. Όθωνας Ηλιόπουλος

Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία στο University of Wisconsin Medical School και στην Ογκολογία στο Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School. Κατέχει τις ειδικότητες Παθολογίας και Ιατρικής Ογκολογίας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School και στο Massachusetts General Hospital Cancer Center. Ο Δρ. Ηλιόπουλος είναι γιατρός ερευνητής και το επιστημονικό ενδιαφέρον του Εργαστηρίου του εντοπίζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Είναι μέλος επιτροπών στρατηγικού σχεδιασμού στο Dana-Farber/Harvard Cancer Center και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση στρατηγικών στην Ιατρική εκπαίδευση και βασική βιοιατρική έρευνα.

2. Έλενα Ακρίτα

Η Έλενα Ακρίτα γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1955 στην Φιλοθέη. Είναι κόρη του Ελληνοκύπριου λογοτέχνη και πολιτικού Λουκή Ακρίτα και της πολιτικού κι κοινωνικής λειτουργού Σύλβας Ακρίτα, μικρασιατικής καταγωγής. Ο παππούς της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε βιομήχανος και Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας με καταγωγή από την Μικρά Ασία. Για τους Μικρασιάτες της Νέας Ιωνίας ίδρυσε συνοικισμό που πήρε το όνομα του (Συνοικισμός Γιαβάσογλου).

Σπούδασε Φιλολογία στο Eθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αλλά τα εγκατέλειψε στο πτυχίο γιατί ήδη από τα 18 της χρόνια είχε ξεκινήσει την δημοσιογραφική της σταδιοδρομία.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Δημοσιογραφία

Ως δημοσιογράφος, συνεργάστηκε με το περιοδικό Ταχυδρόμος και τις εφημερίδες Το Bήμα, Έθνος, Έθνος της Κυριακής, Ειδήσεις και Τα Νέα.

Αποχώρησε από την εφημερίδα Τα Νέα τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από μη δημοσίευση του άρθρου της από την εφημερίδα, κάνοντας λόγο για λογοκρισία μετά από 20 χρόνια συνεργασίας. Συνεργάστηκε, επίσης, με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς EPΑ1, Αθήνα 9.84, Flash και ΑΝΤ1.

Τον Ιανουάριο του 2021 ανακοινώθηκε η συνεργασία της με το News 24/7 - 24 MEDIA όπου γράφει ένα άρθρο άποψης κάθε Σάββατο και διατηρεί την στήλη «Μια γυναίκα στην πλατεία». Από το Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε τις δικές της εκπομπές podcasts μέσα από News 24/7.

Ως δημοσιογράφος κάλυψε τη Δίκη της Χούντας, την Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία, τους μεγάλους σεισμούς της Θεσσαλονίκης, εκλογές, και άλλα σημαντικά γεγονότα.

Στην εφημερίδα Το Βήμα έκανε συνεντεύξεις με μεγάλες μορφές της Τέχνης, της Πολιτικής και του Πολιτισμού όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Ιάκωβος Καμπανέλληςκ.α.

Ασχολήθηκε με θέματα όπως η υπόθεση Βαγγέλης Γιακουμάκης, η υπόθεση Ανθρωποκτονία του Ζακ Κωστόπουλου, την υπόθεση Λιγνάδη, τα δικαιώματα των κρατουμένων, των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Είναι σεναριογράφος των σειρών Γόβα Στιλέτο, Στρας Με θέα στο πέλαγος, Βέρα στο δεξί, Αν υπήρχες θα σε χώριζα, Τα Μυστικά της Εδέμ. Το επόμενο σενάριο της είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα της Τα Τάπερ της Αλίκης.

Στην τηλεόραση έχει παρουσιάσει τις εκπομπές Κυριακάτικα με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, Φώτα Πορείας δημοσιογραφική εκπομπή με συνεντεύξεις σπουδαίων προσωπικοτήτων και το τηλεπαιχνίδι Αδύναμος Κρίκος

Προσωπική ζωή

Έχει κάνει τρεις γάμους. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο συγκοινωνιολόγος Νάσος Κόκκινος. Έπειτα, το 1987, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κώστα Αρζόγλου και το 1992 υιοθέτησαν τον γιο τους, Παύλο Αρζόγλου. Στη συνέχεια, το 2012, παντρεύτηκε τον ηθοποιό και σεναριογράφο Γιώργο Κυρίτση, έπειτα από 18 χρόνια κοινής ζωής και επαγγελματικής συμπόρευσης.

Ο γιος της Παύλος Αρζόγλου-Ακρίτας έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Brunel στην Αγγλία. Ο Παύλος είναι εθελοντής περιβαλλοντικών και ζωοφιλικών οργανώσεων.

Είναι φεμινίστρια, ακτιβίστρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης συμμετέχει σε ζωοφιλικές δράσεις για την διάσωση και την περίθαλψη των αδέσποτων, ενώ μαζί της ζουν πολλά αδέσποτα και κακοποιημένα σκυλιά και γάτες.

Το τελευταίο της βιβλίο Μαμά κοίτα χωρίς χέρια έχει βιωματικό/αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και περιγράφει την μακροχρόνια μάχη της με την κατάθλιψη και τον εθισμό στα υπνωτικά χάπια.

Βιβλία

Από την Έλενα με χαμόγελο (1981)

Ραντεβού με την Έλενα (1982)

Η Έλενα στη χώρα των θαυμάτων (1985)

Η διαθήκη (1986)

Τα φλου (1990)

Γόβα στιλέτο (1993)

Γεννήθηκα ξανθιά (2002)

Και οι ξανθιές έχουν ψυχή (2004)

Χτυποκάρδια στο κρανίο (2011)

Το Μήλο βγήκε απ' τον Παράδεισο (2013)

Φόνος 5 αστέρων (2015)

Το μυστικό της Μπλε Πολυκατοικίας (2017)

Τα χειροποίητα (2018)

Τα τάπερ της Αλίκης (2019)

Το σκισμένο τούλι (2020)

Μαμά, κοίτα, χωρίς χέρια (2022)

Θεατρικά έργα

Το πρώτο της θεατρικό έργο, Η δίαιτα του αστροναύτη, ανέβηκε το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2001 σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Έχει μεταφράσει και διασκευάσει από τα Αγγλικά και τα Γαλλικά πολλά θεατρικά έργα, πρόζες και μιούζικαλ.

3. Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ

Ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1957. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1976 και αποφοίτησε το 1980 με το βαθμό του Μάχιμου Σημαιοφόρου ΠΝ. Παρακολούθησε όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία εσωτερικού και είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου. Επιπρόσθετα, έχει αποφοιτήσει από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και από τα σχολεία Advanced Mine Warfare School (Βέλγιο) και Amphibious Warfare School (ΗΠΑ). Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, μεταξύ των οποίων Αντιτορπιλικά (Α/Τ), Ναρκαλιευτικά (Ν/Α) καθώς και πλοία της Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως (ΔΠΑ) ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής Διευθύνσεων και Ύπαρχος. Επιπρόσθετα, έχει υπηρετήσει στη ΔΥΚ ως Επιστολέας και Διοικητής. Τοποθετήθηκε ως Κυβερνήτης στο Ν/Α ΑΤΑΛΑΝΤΗ από το 1990 έως 1991, στο Ν/Α ΚΙΣΣΑ από το 1992 έως το 1993, καθώς και στη Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ από το 2003 έως το 2004. Έχει υπηρετήσει επίσης στο ΣΓ/Υ.ΕΘ.Α, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) ως Αρχιεπιστολέας, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) ως Υποδιοικητής, στο STRIKEFORNATO ως Deputy COS, στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β' Κλάδου, στο Αρχηγείο Στόλου ως Υπαρχηγός Στόλου, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Επιτελάρχης και Υπαρχηγός. Σε εκτέλεση απόφασης του ΚΥΣΕΑ από 7 Μαρτίου 2013, παρέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σε εκτέλεση απόφασης του ΚΥΣΕΑ από 15 Σεπτεμβρίου 2015, προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου και παρέλαβε τα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας.

Προαγωγές

Μετάλλια - Παράσημα - Διαμνημονεύσεις

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως Διαμνημόνευση Υπηρεσίας Αξιωματικού Επιτελούς Α΄ Τάξεως Ταξιάρχη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Οικογενειακή Κατάσταση

Ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

4. Πόπη Τσαπανίδου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Ξεκίνησε από τα εφηβικά της χρόνια να εκπαιδεύεται στην δημοσιογραφία σε εφημερίδα της πόλης, περνώντας στη συνέχεια στο ραδιόφωνο. Με την γέννηση της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1991, κάλυψε κοινωνικά πολιτικά θέματα από τη Βόρεια Ελλάδα για τον ΑΝΤ1. Πολλές ήταν οι ανταποκρίσεις που έστελνε από τα Βαλκάνια αλλά και πολεμικά μέτωπα για τα δελτίο ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές.

Από το 1998 η πρωινή ενημερωτική ζώνη είχε και τη δική της σφραγίδα. Ξεκινώντας από το MEGA, στην πορεία των χρόνων συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, το ΣΚΑΙ και το STAR, παρουσιάζοντας ενημερωτικές εκπομπές.

Το 2020-2022 παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Open.

Έχει τρεις κόρες και έναν εγγονό.

5. Μιχάλης Καλογήρου

Ο Μιχάλης Καλογήρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και σπούδασε Νομικά στην Ιταλία.

Είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μάχιμος δικηγόρος στην Ελλάδα και στην Ιταλία από το 2001.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης (Αύγουστος -Σεπτέμβριος 2015) και στη συνέχεια Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Από τον Αύγουστο του 2018, ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα, είναι Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

6. Τζένη Λειβαδάρου

Η Δρ. Λειβαδάρου είναι πολιτικός μηχανικός και ασχολείται κυρίως με τις νέες τεχνολογίες και με τη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Έχει 16 και πλέον χρόνια εμπειρίας σε θέματα υποδομών και προσβασιμότητας, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στην καινοτομία. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις τεχνολογίες υδατικών πόρων. Στην πορεία της καριέρας της μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέσπασε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά των υποδομών και στη συνέχεια εκπόνησε το διδακτορικό της στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής. Κάνοντας έρευνα στις πατέντες για πράσινες τεχνολογίες, είχε την τύχη να συνεργαστεί με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ερευνητές, σε μεγάλο εύρος ερευνητικών προγραμμάτων.

7. Αθανάσιος Τσακρής

Οι ρίζες της οικογένειας του Αθανάσιου Τσακρή -από την πλευρά και του πατέρα, και της μητέρας του- φτάνουν στα Καστέλλια Φωκίδας, ένα χωριό στις υπώρειες της Γκιώνας και της Οίτης. Είναι τέταρτης γενιάς γιατρός: ο προπάππος και ο παππούς του ήταν παθολόγοι, ο πατέρας του ωτορινολαρυγγολόγος.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985 και έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Το 1990 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ιατρική Μικροβιολογία στο North Middlesex Hospital και στο Central Public Health Laboratory του Λονδίνου, ενώ το 1994 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμά του στην Κλινική Μικροβιολογία από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικών Ασθενειών του Λονδίνου, ένα από τα πιο φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο.

Είναι μέλος (στην Ιατρική Μικροβιολογία και Ιολογία) του βρετανικού Royal College of Pathologists. Έχει υπηρετήσει (2005-2006) ως επισκέπτης καθηγητής στο Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard στη Βοστώνη.

Από το 2006 είναι καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2008 διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τον έλεγχο των λοιμώξεων, τους μηχανισμούς αντιμικροβιακής αντοχής, την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων διερεύνησης της αντιμικροβιακής αντοχής, την εργαστηριακή επιτήρηση και διερεύνηση νέων και επανεμφανιζόμενων ιογενών επιδημιών, όπως και την ανάλυση μοριακών μηχανισμών αντοχής στα βακτήρια και τους ιούς.

Είναι συγγραφέας 430 και πλέον δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 18.500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, είναι senior editor ή editor σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Μικροβιολογίας και λοιμώξεων.

Διετέλεσε επί τέσσερα χρόνια (2014-2018) μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Αντιμικροβιακή Αντοχή και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Ζωρζέττα Λάλη

Η Ζωρζέττα Λάλη είναι νομικός με σπουδές στην Αθηνά και μεταπτυχιακά στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981 , προσελήφθη ως στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπού και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 2016 , σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ, ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, θεσμικά θέματα της ΕΕ. Υπήρξε μέλος του γραφείου της Επίτροπου Βάσως Παπανδρέου ( 1989-1992) και κατέλαβε Διευθυντικές θέσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές, στην Βιομηχανία ( αυτοκίνητα, φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα, καλλυντικά και βιοτεχνολογία), Καινοτομία και Ενέργεια. Από το 2011 έως Ιούνιο του 2015 ήταν υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα ( Τask Force for Greece ).

Υπήρξε υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο New York University (2015-2016) και Προέδρος (2001-2004) και ΔΣ (2003-2004) της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος του Think Tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

9. Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής 'Center for Strategic and International Studies' στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή' και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς'. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece', μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

10. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη υπηρέτησε επί 37 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία, φτάνοντας στον ανώτατο βαθμό της Αντιστρατήγου, με αναγνώριση τόσο σε διεθνές όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την συμβολή της στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών/πολυμερών σχέσεων, αρμοδιότητας ΥΠτΠ/ΕΛ.ΑΣ, τόσο με ευρωπαϊκά και τρίτα Κράτη, όσο και με διεθνείς/ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Με ιδιαίτερα επιτυχημένη και αναγνωρισμένη θητεία (2015-2019) στην διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού και μάλιστα σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τις σημερινές. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του ΕΚΠΑ με θέμα «Προσφυγικές/Μεταναστευτικές ροές και ΜΜΕ» και «Διεθνής/Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Πολιτική». Αποστρατεύτηκε την 22 Ιουλίου 2019 με τον βαθμό που κατείχε (Αντιστράτηγος) και της απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

11. Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης είναι 31 χρονών. Μεγάλωσε στους Μολάους Λακωνίας και από το 2010 ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Είναι πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από την ίδια σχολή. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων, ευρωπαϊκών και εθνικών, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως πολιτικός μηχανικός. Εργασίες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί τόσο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όσο και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Έχει αναπτύξει έντονη δράση στο νεολαιίστικο κίνημα από τα φοιτητικά του χρόνια. Με ενεργή παρουσία στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος, αλλά και στα θεσμικά όργανα διοίκησης της σχολής, ως εκπρόσωπος των φοιτητών. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ σε συνδικαλιστικό σωματείο στο τεχνικό κλάδο. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων. Εκλεγμένος από το 2019 στην κεντρική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, μέλος και συντονιστής της μόνιμης επιτροπής νέων μηχανικών του ΤΕΕ το τελευταίο χρόνο. Είναι επίσης μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Οργανωμένος στην Αριστερά και συγκεκριμένα στην νεολαία Συνασπισμού από το 2011, συμμετείχε σε όλες τις πολιτικές μάχες της γενιάς του. Παρών στον αγώνα για την προάσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και την αναβάθμιση των σπουδών στα ΑΕΙ. Μπροστά στη μάχη για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μηχανικών και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον τεχνικό κλάδο. Ενεργός στο αθλητικό κίνημα, στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη στήριξη των αθλητικών σωματείων. Μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή της με αρκετές θητείες στα όργανά της. Από τον Νοέμβριο του 2021, μετά το 2ο συνέδριο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, είναι γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της.

12. Νατάσσα Ρωμανού

Η Νατάσσα Ρωμανού αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά στις ΗΠΑ. Πήρε το διδακτορικό της στη Δυναμική Γεωφυσικών Ρευστών στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και έκανε μεταδιδακτορικές μελέτες στο Πανεπιστήμιο του Μιάμι, στο Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μελετών στο Λος 'Αλαμος και στο Ινστιτούτο Κουράντ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Από το 2003 εργάζεται στη ΝΑΣΑ ως ερευνήτρια στη Μοντελική Ωκεανογραφία και το Κλίμα ενώ ταυτόχρονα διδάσκει ως συμβεβλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Υπήρξε συγγραφέας και κριτής των εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ και είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΝΑΣΑ για τις Γεωεπιστήμες.

13. Όμηρος Πουλάκης

Ο Όμηρος Πουλάκης είναι Ηθοποιός, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (2004), ενώ εξακολουθεί την φοίτηση του στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Πρόσφατα έγινε δεκτός ως μέλος από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (ArcNet).

Έχει συνεργαστεί στο θέατρο με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες σε έργα παγκόσμιου, αρχαίου, κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Δημήτρης Χορν για την ερμηνεία του στο έργο Καθόλου Καλά της Ursula Rani Sarma καθώς και για βραβείο Αθηνοράματος για την ερμηνεία του στο έργο Τα Ορφανά του Dennis Kelly και τα δύο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Στον Κινηματογράφο έχει συμμετάσχει και πρωταγωνιστήσει σε δώδεκα μεγάλου μήκους ταινίες Ελληνικής και Διεθνούς παραγωγής.

Υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο ερμηνείας της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ερμηνεία του στην ταινία Το Γάλα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σιούγα, καθώς και για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στο Raindance Film Festival του Λονδίνου για την ερμηνεία του στην ταινία Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό σε σκηνοθεσία του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Στην τηλεόραση έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρά πολλών επεισοδίων και σε αυτοτελή επεισόδια.

Είναι υπεύθυνος της Ομάδας Θεάτρου Ερασιτεχνών Ηθοποιών INNAMORATI του πολυχώρου πολιτισμού ΣΠΟΥΤΝΙΚ.

14. Δώρα Τσαμπάζη

Η Δώρα Τσαμπάζη γεννήθηκε το 1983 στις Σέρρες. Η μητέρα της είναι συνταξιούχος δασκάλα και ο πατέρας της συνταξιούχος οικονομολόγος και συγγραφέας. Φοίτησε στο Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών, όπου πέρασε πρώτη στις εισαγωγικές εξετάσεις. Αποφοίτησε από το 4ο Λύκειο Σερρών.

Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το μεταπτυχιακό της είναι στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού με θέμα διπλωματικής διατριβής «Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά.

Υπήρξε ενεργό μέλος και χορεύτρια του Συλλόγου Βλάχων Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων εργάστηκε σε παιδικές κατασκηνώσεις και απέκτησε κατόπιν εξετάσεων πτυχίο Ναυαγοσωστικής και Πρώτων Βοηθειών.

Όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, εργάστηκε σε διάφορα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα της Θεσσαλονίκης, όπως το Makedonia Tv, Sport 103, Libero 107,4, Σπορ του Βορρά, υπήρξε συντάκτης στην 24MEDIA, και συνεργάτης της τηλεοπτικής εκπομπής D.O.T ενώ το τελευταίο διάστημα αρθρογραφεί στο brooklyne.gr.

Το 2016 παντρεύτηκε με τον δις αργυρό Ολυμπιονίκη Τάε Κβο Ντο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη και απέκτησαν δύο παιδιά, την Ελεάννα και τον Γιώργο.

Μετά το θάνατο του συζύγου της ξεκίνησε την εθελοντική της δράση σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και ομιλίες που αφορούν την στήριξη συγγενών καρκινοπαθών.

15. Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Αποφοίτησε από το 9ο Γυμνάσιο Αρρένων στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ λαμβάνοντας το Δίπλωμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Το 1970 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός.

Ως μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετείχε στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αυστρία οργανώθηκε στις γραμμές της Αριστεράς, στο ενιαίο τότε ΚΚΕ, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα οργανώθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη. Όντας φαντάρος κατηγορήθηκε και συνελήφθη για την υπόθεση ανατίναξης στύλων της ΔΕΗ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη του '67, μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του. Συνέχισε την αντιδικτατορική του δράση από τις γραμμές του ΠΑΜ (Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο), με ενεργό συμμετοχή στην εξέγερση των φοιτητών της Νομικής και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου.

Μετά την πτώση της δικτατορίας, μαζί με πολλά άλλα επώνυμα στελέχη της Αριστεράς, συγκρότησε την κίνηση των 77 με στόχο το διάλογο, την κοινή δράση και ενότητα της Αριστεράς. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού και ακολούθησε την πορεία του κόμματος μέχρι την ίδρυση του ενιαίου Συνασπισμού. Το 2001 εκπροσώπησε τον Συνασπισμό, μαζί με τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο, στον Χώρο Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς. Μια προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία και οδήγησε στη συγκρότηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Είναι μέλος της ΟΜ Εξαρχείων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ από το ιδρυτικό του συνέδριο έως σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α' περιφέρεια της Αθήνας. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και στις δύο κυβερνήσεις της Αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα. Κατά την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος.

Εθνικές Εκλογές 2023