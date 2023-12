Γεωργιάδης: Είναι ντροπιαστικό ο Κασσελάκης να μην αναφέρεται στη διάψευση του υπουργού του Πακιστάν

Κόντρα Γεωργιάδη-Κασσελάκη, με αφορμή τα όσα διέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, περί «εισαγωγής» 500.000 Πακιστανών εργατών γης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, καταφέρθηκε κατά του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η χώρα μας έχει συμφωνήσει να φέρει 500.000 Πακιστανούς εργάτες γης. Όπως αποδείχτηκε επρόκειτο για παραπληροφόρηση, ενώ επίσημη διάψευση υπήρξε και από τον υπουργό Εργασίας του Πακιστάν.

«Είναι ντροπιαστικό ο Κασσελάκης να μην αναφέρεται στη διάψευση του υπουργού του Πακιστάν», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «προσπαθούμε να φέρουμε λίγους εργάτες από κάθε χώρα», ενώ και χθες, μιλώντας στο Action24, είχε πει χαρακτηριστικά ότι «σε τι απαντάει ο κ. Κασσελάκης ακριβώς; Αφού ο κ. υπουργός Επικρατείας του Πακιστάν ανέφερε ότι ήταν λάθος, ας το κοιτάξει με το επιτελείο του».



«Ο άνθρωπος είναι τη μία στα Hamptons, την άλλη στη Νέα Υόρκη, την τρίτη στο Παρίσι, δεν δεινοπαθεί κιόλας ο κ. Κασσελάκης», είπε επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «δεν είναι κακό να κάνει κάποιος μερικές ημέρες διακοπές αλλά από το Παρίσι να μου μιλάει τώρα εμένα που είμαι όλη τη μέρα στη δουλειά και έχω φτύσει το γάλα της μάνας μου, αυτό πάει πολύ» είπε επίσης ο κ. Γεωργιάδης.

Θυμίζεται ότι σε διευκρινίσεις προχώρησε ο υπουργός Εργασίας του Πακιστάν για την εισαγωγή εργατικού δυναμικού αναφέροντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Πακιστάν.

Με αφορμή δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη να έχει συνάψει δήθεν κρυφή συμφωνία με τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα Εργασίας, κ. JawadSohrab, για τη μετάκληση 500.000 εργατών από το Πακιστάν στην Ελλάδα, ο ίδιος έκανε στο Twitter την ακόλουθη ανάρτηση .

Ειδικότερα, oκ. Jawad Sohrab ανέφερε:

“CLARIFICATION-There is no official agreement nor even an understanding between Greece & Pakistan for any Pakistani migrant worker(s) participation in Greek construction industry. @AdonisGeorgiadi & I had explored the possibility of future collaboration. On a personal note, I was deeply impressed by Mr. Georgiadis’s integrity, patriotism & intellect to conceive new possibilities for his country”.

Ακολουθεί ανεπίσημη μετάφραση:

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ούτε καν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν για τη συμμετοχή οποιουδήποτε Πακιστανού μετανάστη εργάτη στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία. Ο @AdonisGeorgiadi &εγώ διερευνήσαμε την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την ακεραιότητα, τον πατριωτισμό και την ευφυία του να διερευνήσει νέες δυνατότητες για τη χώρα του».