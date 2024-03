Μη κρατικά πανεπιστήμια: Διαψεύδουν τους εαυτούς τους

Αρκετοί βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης είναι απόφοιτοι από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ εναντιώνονται στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση με φόντο το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση επιμένει να υποστηρίζει πως πρόκειται για νομοσχέδιο που προωθεί και διευρύνει τα όρια της εκπαίδευσης, υπενθυμίζει πως στη χώρα μας υπάρχουν ήδη ιδιωτικά παραρτήματα ξένων κολεγίων, ενώ τονίζει ότι τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα είναι τα πιο αυστηρά απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν υιοθετήσει αντίστοιχο νομοσχέδιο.

Αντίθετα, κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν την αντίθεσή της στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, ωστόσο πολλοί βουλευτές αλλά και κορυφαία στελέχη των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του Στέφανου Κασσελάκη, είναι απόφοιτοι προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών με καταβολή διδάκτρων σε ξένα πανεπιστήμια.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» κάποιοι απ’ αυτούς έχουν ακόμα και προπτυχιακό τίτλο από ξένο πανεπιστήμιο, εκ των οποίων μερικά ήδη βρίσκονται στη χώρα μας ως πάροχοι σπουδών μέσω ελληνικών κολεγίων!

Στέφανος Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με υπερηφάνεια στο βιογραφικό του αναγράφει ότι σπούδασε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania των ΗΠΑ και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Το University of Pennsylvania, γνωστό επίσης ως Penn ή UPenn, είναι το τέταρτο παλαιότερο αμερικανικό πανεπιστήμιο. To ετήσιο κόστος διδάκτρων σε προπτυχιακό τμήμα μαζί με τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 89.000 δολάρια αν διαμένει κανείς στην πανεπιστημιούπολη και σε 73.000 δολάρια εάν διαμένει με το οικογενειακό του περιβάλλον (τιμές περυσινού ακαδημαϊκού έτους). Η Σχολή Wharton School of the University of Pennsylvania προσφέρει πτυχία Bachelor of Science στα οικονομικά σε προπτυχιακούς φοιτητές και τίτλους Master of Business Administration σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το κόστος ενός φοιτητή για προπτυχιακά δίδακτρα και χρεώσεις ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες δολ., όπως και για σπουδές στο College of Arts & Sciences.

Νίκος Παππάς

Ο ισχυρός πολιτικός άνδρας της Κουμουνδούρου, όπως ο ίδιος αναφέρει, σπούδασε οικονομικά στη Σκωτία και έχει διδακτορικό στα Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης από το Πανεπιστήμιο Strathclyde, δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Το ετήσιο κόστος για δίδακτρα για τους προπτυχιακούς φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε £9.250 και το κόστος ενός τετραετούς Bachelor Honors ανέρχεται σε £27.750 (σε τιμές 2020). Διατίθενται ενιαία και μικτά διαμερίσματα με βάση το φύλο, φυσικά με πληρωμή.

Το Πανεπιστήμιο Strathclyde, όμως, παρέχει προγράμματα σπουδών στη χώρα μας μέσω κολεγίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι και το ίδιο αναφέρει πως προσφέρει σειρά από βρετανικά μεταπτυχιακά πτυχία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του MBA με το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Το Πανεπιστήμιο Strathclyde λειτουργεί ως ακαδημαϊκός πάροχος και σε οκτώ άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, σε Aμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ομάν και Μπαχρέιν, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Ελβετία. Πρόσφατα, το ελληνικό κολέγιο που συνεργάζεται γιόρτασε την 20ή επέτειο του Strathclyde MBA στην Ελλάδα, όπου περισσότερα από 600 στελέχη έχουν αποφοιτήσει και έχουν αποκτήσει το αναγνωρισμένο πτυχίο. Ολες οι αποφάσεις εισαγωγής στο ελληνικό αυτό κολέγιο λαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Γιώργος Καραμέρος

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και στο Sunderland της Αγγλίας, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA Marketing.

Το University of Sunderland είναι ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην βορειοανατολική Αγγλία. Ο προκάτοχός του, το Sunderland Technical College, ιδρύθηκε ως δημοτικό κολέγιο κατάρτισης το 1901. Απέκτησε πανεπιστημιακό καθεστώς το 1992. Στις 2 Μαρτίου 2017, το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ ανακοίνωσε το άνοιγμα μιας νέας πανεπιστημιούπολης στο Χονγκ Κονγκ. Το κόστος των προπτυχιακών διδάκτρων και χρεώσεων στο University of Sunderland ανέρχεται σε 9.250 GBP για τους γηγενείς ή ενδοκοινοτικούς φοιτητές και σε 10.750 GBP για τους αλλοδαπούς φοιτητές (2017-18).

Προγράμματα σπουδών του University of Sunderland μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και δύο τουλάχιστον κολέγια στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Χάρης Μαμουλάκης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτοχος Ανώτατου Εθνικού Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Portsmouth University (BEng). Εχει Master στη Διοίκηση και Διαχείριση Εργων από το London South Bank University (MSc).

Το Portsmouth University είναι δημόσιο. Το 2017 μια ανεξάρτητη αξιολόγηση αναφέρει πως το Portsmouth University αξίζει 1,1 δισ. λίρες για τη βρετανική οικονομία και φέρνει 476 εκατομμύρια λίρες στην πόλη. Το κόστος για προπτυχιακές σπουδές ήταν 22.170 λίρες το 2020/21.

To Portsmouth University από το 2015 εμφανίζεται να έχει στην Ελλάδα συνεργασία με μεγάλο κολέγιο της χώρας μας.

Πέτρος Παππάς

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σπούδασε Ιατρική σε πανεπιστήμιο της Τσεχίας. Αφού αποφοίτησε επέστρεψε στην Ελλάδα όπου ξεκίνησε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ειδικότητα στον σακχαρώδη διαβήτη και στην ψυχολογία των ασθενών. Το 2015 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον ίδιο τομέα. Ο βουλευτής στα βιογραφικά του δεν αναφέρει το ίδρυμα της Ιατρικής Σχολής στην Τσεχία όπου απέκτησε το βασικό του πτυχίο. Τα δίδακτρα των αγγλόφωνων ιατρικών σχολών της Τσεχίας κυμαίνονται από 8.500 έως 13.700 ευρώ (σε συνάρτηση με την ισοτιμία της τσεχικής κορόνας με το ευρώ).

Παύλος Γερουλάνος

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σπούδασε Ιστορία στο Williams College των ΗΠΑ. Απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Harvard και από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου MIT.

Το Williams College παρουσιάζεται ως ένα ιδιωτικό κολέγιο φιλελευθέρων τεχνών. Το κόστος των προπτυχιακών διδάκτρων και χρεώσεων είναι περίπου στα 61.770 δολάρια (τιμές 2022-23).

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Carol Davila του Βουκουρεστίου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (Master) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ιστορία της Επεμβατικής Ακτινολογίας, ένα εργαλείο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας».

Το Carol Davila University, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει για αυτό εξουσιοδοτημένο γραφείο που αντιπροσωπεύει ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας, εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου 1903, όταν το άγαλμα του Carol Davila τοποθετήθηκε μπροστά από αυτό. Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική Σχολή είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ανά χρόνο. Η εγγραφή είναι άμεση.

Χριστίνα Σταρακά

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA, Plovdiv (Φιλιπούπολη-Βουλγαρία) και έχει τίτλο κατάρτισης Program to Management, Harvard Business, Αθήνα. Δίδακτρα καταβάλλονται και για τις πανεπιστημιακές σπουδές στη Βουλγαρία αν και δεν είναι πολύ υψηλά σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ανδρέας Πουλάς

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει σπουδάσει Ιατρική στο Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganou Cluj-Napoca. Το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής Iuliu Hațieganu στο Cluj-Napoca της Ρουμανίας είναι το παλαιότερο ίδρυμα ιατρικής εκπαίδευσης στην Τρανσυλβανία, συνέχεια της Ιατρικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1919 ως τμήμα του Ανώτερου Πανεπιστημίου της Dacia. Και εδώ οι σπουδές δεν είναι δωρεάν.

Ελένη Βατσινά

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing στο University of Central Lancashire, Πρέστον στην Αγγλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc με αντικείμενο τα χρηματοοικονομικά και την ανάπτυξη (finance and development) στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που εδρεύει στην πόλη Preston, Lancashire, Αγγλία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστήμιο του Central Lancashire όμως εκτός της Αγγλίας μπορεί να έχει κανείς εδώ και πάνω από μία δεκαετία και στην Πύλα της Λάρνακας στο UCLan Cyprus που είναι παράρτημα του University of Central Lancashire και φυσικά η φοίτηση είναι με δίδακτρα.

Αλέξανδρος Καζαμίας

Ο βουλευτής της Πλεύσης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο University of Coventry της Μεγάλης Βρετανίας. Διδάσκει Πολιτική Θεωρία, Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες και Πολιτική Μέσης Ανατολής. Το University of Coventry είναι ένα από τα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια και αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά πανεπιστήμια της Αγγλίας. Επίσης από το 2010 το πανεπιστήμιο έχει campus στο Λονδίνο. Το κόστος για δίδακτρα ανέρχεται σε £9.250 για τους Βρετανούς και Ευρωπαίους φοιτητές. Τα δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές ανέρχονται σε £16.184.

Προγράμματα σπουδών του University of Coventry μπορεί να βρει κανείς σε συνεργαζόμενο μεγάλο ελληνικό κολέγιο όπου το βρετανικό πανεπιστήμιο συνεργάζεται ως ακαδημαϊκός πάροχος.

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στα πανεπιστήμια του Σάσεξ και της Οξφόρδης. Καθηγητής του Kent αλλά και του ΟΠΑ.

Το University of Sussex είναι ένα δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα εκπαίδευσης στο Φάλμερ κοντά στο Μπράιτον του ανατολικού Σάσεξ. Το φημισμένο University of Oxford, ανεπίσημα Oxford University, βρίσκεται στην Οξφόρδη της Αγγλίας. Είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο του αγγλόφωνου κόσμου. Το κόστος και στα δύο ιδρύματα των προπτυχιακών διδάκτρων και των χρεώσεων είναι της τάξεως των 9.250 GBP (2017-18).

