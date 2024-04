Στη Βοστώνη ο Νίκος Δένδιας - Οι συναντήσεις που θα έχει

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρίσκεται στη Βοστώνη.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βοστώνη (Παρασκευή 12 Απριλίου 2024)

- 08:45: Πρωινό εργασίας με επιφανείς ομογενείς* [Προξενείο- 86 Beacon St]

- 10:00: Άφιξη στο ΜΙΤ- 77 Mass Avenue [ξενάγηση/ συζήτηση με Έλληνες καθηγητές στο engineering -10:00am-10:25am: Meeting with Prof. Michael Triantafyllou (Director of MIT Sea Grant) and tour

-10:25am-10:55am Meeting with Prof. Themistoklis Sapsis, Director of the Center for Ocean Engineering -10:55am-11:15am Meeting with Captain Andrew J. Gillespy, Professor of the Practice at the Naval Consctuction and Engineering Program (office 5-317)

-11:15am-11:40am Transition to the Center for Bits and Atoms and tour of the facility (Prof. Michael Triantafyllou) (Building E15).

- 11:50: Άφιξη σε Harvard Kennedy School, Belfer Center- 19 Eliot st [Ομιλία/παρέμβαση Υπουργού].

- 13:30: Άφιξη σε Fletcher School- 160 Packard Ave, Medford. Γεύμα με ηγεσία σχολής & επικεφαλής Έδρας Καραμανλή/ [υποδοχή από Έλληνες φοιτητές].

- 18:00: Δεξίωση στο Προξενείο προς τιμήν του κ. Υπουργού[Προξενείο- 86 Beacon St] - 20:15: Δείπνο με Μητροπολίτη Μεθόδιο & ομογενείς [εστιατόριο Limani Seaport- 100 Northern Ave]**