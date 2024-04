Σε MIT, Harvard και Tufts ο Νίκος Δένδιας

Στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Εθνικής Άμυνας η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή 12 Απριλίου, επισκέψεις σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια στη Βοστώνη, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στις ΗΠΑ. Σε σειρά συναντήσεων με διακεκριμένους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα στην καινοτομία και την τεχνολογία στον κόσμο, το MIT (Massachusetts Institute of Technology). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας είχε εξαιρετικά χρήσιμες συζητήσεις με Έλληνες ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου για θέματα Μηχανικής, Τεχνολογίας και Ναυπηγικής, εστιάζοντας στη νέα εποχή που η Ελλάδα σχεδιάζει για το Πολεμικό της Ναυτικό.

Ειδικότερα, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Καθηγητή Μιχάλη Τριανταφύλλου, Διευθυντή του MIT Sea Grant, τον Καθηγητή Θεμιστοκλή Σαψή, Διευθυντή του Center for Ocean Engineering, και τον Πλοίαρχο και Καθηγητή Ναυπηγικής Anrew J. Gillepsy. Επίσης, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Εργαστήριο Battelle Autonomy του Πανεπιστημίου (MIT Sailing Pavillion) και να ενημερωθεί από τον επιστημονικό ερευνητή Michael Benjamin για τις εκπληκτικές δυνατότητες των αυτονόμως κινουμένων στη θάλασσα και κάτω από αυτήν, καθώς η θωράκιση με τα συγκεκριμένα μέσα και η κατασκευή τους και στην Ελλάδα, είναι μια από τις προτεραιότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Ακολούθως, ο Νίκος Δένδιας μετέβη στο Harvard Kennedy School, όπου απηύθυνε ομιλία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου με θέμα «Geopolitical Challenges in the Eastern Mediterranean: The Role of Greece». Συζήτησε με τους φοιτητές για το ίδιο θέμα με συντονίστρια την πρώην Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Dr. Karen Donfried (Senior Fellow στο Belfer Center for Science and International Affairs), παρουσία του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο και της Elaine Papoulias (Executive Director, Center for European Studies).

Μετά το Harvard, ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, όπου συναντήθηκε με μέλη της Διοίκησης της Σχολής, ακαδημαϊκούς και την επικεφαλής της Έδρας Κωνσταντίνου Καραμανλή, Καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Βοστώνη με δείπνο στο οποίο παρακάθησε με τον οικείο Μητροπολίτη κ.κ. Μεθόδιο και εκπροσώπους της ελληνικής Ομογένειας.

Σήμερα, Σάββατο 13 Απριλίου 2024, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει, στις 19:00 (τοπική ώρα), στην εορταστική εκδήλωση των ομογενών για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Αύριο, Κυριακή 14 Απριλίου, στις 10:30 (τοπική ώρα), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει στην πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. κ. Ελπιδοφόρου.

Στη συνέχεια, στις 13:30 (τοπική ώρα), ο κ. Δένδιας θα παραστεί, ως προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με την ιδιότητα του Επίτιμου Τελετάρχη, στη μεγάλη παρέλαση για την Ελληνική Παλιγγενεσία του 1821, που θα λάβει χώρα στην 5η Λεωφόρο.