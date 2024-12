«Τσίπρας από τα παλιά»: Ολομέτωπη επίθεση στον Μητσοτάκη - Το τηλεφώνημα του Ομπάμα

Τσίπρα... «από τα παλιά» θύμισε η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο forum του Οικονομικού Ταχυρδρόμου το απόγευμα της Τρίτης, καθώς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα.

Με αιχμή την εκλογή του νέου ΠτΔ ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι συντηρεί την ονοματολογία παίζοντας έτσι πολιτικά παιχνίδια με τον ανώτατατο πολιτειακό θεσμό της χώρας. «Αν θέλουμε να είμαστε θεσμικοί δεν πρέπει να μπούμε σε ονοματολογία που έχει ανοίξει με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Ενώ υπάρχει η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου γιατί η κυβέρνηση αναζητά άλλο πρόσωπο; Τι λάθος έχει κάνει; Πρόκειται για παιχνίδι της ΝΔ με τους θεσμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει για να προταθεί ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος για τη θέση του ΠτΔ, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για έναν αξιοσέβαστο και αδέκαστο δικαστή, επέμεινε όμως ότι δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε μια πρόωρη ονοματολογία».

Έντονη κριτική άσκησε επίσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «παρεοκρατία». «Αν δεν περνάς από το Μαξίμου δεν παίρνεις δάνειο και δεν έχεις χρηματοδότηση», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το πολυσυζητημένο βιβλίο της Άγκελα Μέρκελ, και στα όσα γράφει για τον ίδιο η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «το βιβλίο αυτό είναι προφανές ότι έχει τη δική της υποκειμενική οπτική, αλλά η Μέρκελ ήταν πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής. Παραθέτει γεγονότα που είναι αναμφισβήτητα.Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει την χώρα. Το '14 και το 15 δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί». Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι το βιβλίο δεν την καθαγιάζει από τις ευθύνες της.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος τον πληροφόρησε ότι ο ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επέμενε η Ελλάδα να μπει σε ένα Ταμείο που θα διαχειρίζονταν ξένοι στο Λουξεμβούργο.

Αναφορικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που προβλέπει τη φορολόγηση κατά 5% των υπερκερδών των τραπεζών, ο Αλέξης Τσίπρας, αφού την καλωσόρισε και είπε ότι «δεν είναι ουσιαστική αλλά συμβολική», σχολίασε ότι είναι «πολύ λίγο, πολύ αργά». "Too little, too late", είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στη σχετική πρόταση, πήγε ένα βήμα παρακάτω, προτείνοντας τη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών να σχηματιστεί ένα ταμείο εγγυοδοσίας για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων». Οι τράπεζες, τόνισε, πρέπει «να επιτελέσουν τον ρόλο τους που είναι να χρηματοδοτούν την οικονομία».

