Κοντογεώργης: Το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια -Έργα που ζωντανεύουν την επαρχία

«Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να φαίνονται διαφορετικές μεταξύ τους, ωστόσο συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ανάπτυξης», σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

Δημήτρης Δρίζος

Κοντογεώργης: Το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια -Έργα που ζωντανεύουν την επαρχία
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  • Η κυβέρνηση προωθεί έργα και προγράμματα για την τόνωση της περιφέρειας μέσω της στρατηγικής αποκέντρωσης.
  • Υλοποιούνται επενδύσεις όπως το έργο της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική και η ανέγερση σχολικών υποδομών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Τα έργα περιλαμβάνουν υποδομές υγείας, οδικά δίκτυα, αναστήλωση μνημείων και διεθνείς πρωτοβουλίες σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εγκατάσταση νέων κατοίκων στην επαρχία.
  • Οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εκτός των αστικών κέντρων.
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Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, έδωσε μια συνολική εικόνα των έργων και των προγραμμάτων που προωθεί η κυβέρνηση για την τόνωση της περιφέρειας. Με αφορμή τις πρόσφατες επισκέψεις του σε σημαντικά έργα, ανέδειξε τη στρατηγική της αποκέντρωσης και τα κίνητρα που στοχεύουν στην προσέλκυση νέων κατοίκων στην επαρχία.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε σε έργα που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες, όπως η μεγάλη επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές της Χαλκιδικής, το νέο Γενικό Λύκειο στα Νέα Μουδανιά, καθώς και η ανέγερση δημοτικών και νηπιαγωγείων στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιωτικές περιοχές.

«Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να φαίνονται διαφορετικές μεταξύ τους, ωστόσο συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ανάπτυξης», τόνισε ο υφυπουργός, επισημαίνοντας παραδείγματα όπως μεταλλεία στη Χαλκιδική, οδικά έργα στην Αιτωλοακαρνανία, σχολικές υποδομές στα Γρεβενά, νοσοκομειακές μονάδες στην Κάρπαθο, αναστήλωση μνημείων στη Μεθώνη και διεθνείς πρωτοβουλίες στις Πρέσπες.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει προγράμματα που ευνοούν την αποκέντρωση, με στόχο να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετακίνηση και εγκατάσταση νέων ανθρώπων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση υποδομών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιφέρεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θανάση Κοντογεώργη:

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