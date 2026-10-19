Χρυσοχοΐδης: Δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα η ασφάλεια

Snapshot Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε την ανάγκη συνεχούς εξέλιξης της Ελληνικής Αστυνομίας με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας για την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν υπάρχουν πλέον ανεξιχνίαστες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος λόγω καλύτερης οργάνωσης και χρήσης ψηφιακών δεδομένων.

Περίπου 120 κλήσεις καθημερινά γίνονται για καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, με έμφαση στην προστασία και υποστήριξη των θυμάτων.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 έγιναν περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ, διπλάσιος αριθμός από την προηγούμενη χρονιά, συμβάλλοντας στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων και σωτηρία περίπου 145 ζωών.

Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ασφάλεια των πολιτών, ώστε να κυκλοφορούν χωρίς φόβο στις γειτονιές, ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη η Ελληνική Αστυνομία να εξελίσσεται διαρκώς και να αξιοποιεί σύγχρονα μέσα για την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών στάθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και τον προστάτη του Σώματος, Άγιο Αρτέμιο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΛ.ΑΣ., δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξιχνίαση εγκληματικών υποθέσεων, στον περιορισμό της οπαδικής βίας, στην προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων μέσω εντατικότερων ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα»

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη και βασική υποχρέωση της Πολιτείας. Παράλληλα, κάλεσε την ηγεσία και το προσωπικό της Αστυνομίας να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιδίωξη είναι μέσα στο 2026 και το 2027 οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους να μπορούν να κινούνται στις γειτονιές τους ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να αισθάνονται φόβο ή ανασφάλεια.

Οργανωμένο έγκλημα και αξιοποίηση της τεχνολογίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, δεν υπάρχουν πλέον ανεξιχνίαστες υποθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο υπουργός απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη συμβολή εξειδικευμένων στελεχών. Ξεχώρισε, επίσης, τον ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των επιστημόνων που αξιοποιούν ψηφιακά δεδομένα και ευρήματα για τη διερεύνηση εγκληματικών ενεργειών.

Στο μέτωπο της οπαδικής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε τη συμβολή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, της ταυτοποίησης των φιλάθλων, των νομοθετικών παρεμβάσεων και της εγκατάστασης καμερών στα γήπεδα. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν συμβάλει στον περιορισμό των εκτεταμένων επεισοδίων.

Περίπου 120 κλήσεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, περίπου 120 θύματα επικοινωνούν καθημερινά με την Άμεση Δράση για να καταγγείλουν περιστατικά.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων, αλλά και στην ενθάρρυνσή τους να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να μπορούν να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι σχετικές καταγγελίες.

2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Αυξημένοι είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, και οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τα περίπου 1,2 εκατομμύρια της προηγούμενης χρονιάς.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέδεσε την εντατικοποίηση των ελέγχων με τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Όπως ανέφερε, κατά την προηγούμενη χρονιά σώθηκαν περίπου 145 με 146 ανθρώπινες ζωές.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός εξήρε την προσπάθεια των αστυνομικών και επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε περιοχή της χώρας.