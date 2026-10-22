Συμβούλιο Ασφαλείας: Απόφαση – σταθμός για την προστασία των παιδιών με πρωτοβουλία της Ελλάδας

Snapshot Το Ψήφισμα 2832 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, θεσπίζει πλαίσιο προστασίας των παιδιών κατά τις ένοπλες συγκρούσεις και απέναντι στην εκμετάλλευση μέσω των νέων τεχνολογιών.

Το ψήφισμα καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις διεθνούς δικαίου που αφορούν σε στρατολόγηση, βία και εκμετάλλευση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, ζητώντας άμεσο τερματισμό αυτών των πρακτικών.

Υπογραμμίζει τον ρόλο της Ειδικής Εκπροσώπου για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Εθνών, κρατών και άλλων φορέων για την προστασία των παιδιών.

Καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μέτρα στα εθνικά τους συστήματα για την πρόληψη της εκμετάλλευσης παιδιών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών μηχανισμών αναφοράς και υποστήριξης των θυμάτων.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την υποστήριξη 93 κρατών μελών του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τα παιδιά κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και κατά της εκμετάλλευσής τους μέσω των νέων τεχνολογιών δημιουργεί το Ψήφισμα 2832 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα μετά από πρωτοβουλία και εντατικές προσπάθειες της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τις επιπτώσεις που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σε κάθε είδους παραβιάσεις και κακοποίηση σε βάρος των παιδιών κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων και του ρόλου της τεχνολογίας στο να αποτρέψει τέτοιου είδους παραβιάσεις.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και συνυποστηρίχθηκε από 93 κράτη μέλη του Οργανισμού. Στόχος της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν να γεφυρωθούν οι διαφορές και οι αντιρρήσεις προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διάπραξη παραβιάσεων εναντίον των παιδιών αλλά και οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα προώθησε μία βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενόψει και της ανοικτής συνεδρίασης του για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Πλέον το πλαίσιο προστασίας των παιδιών και οι μελλοντικές δράσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτόν τον τομέα θα έχουν ως σημαντικό σημείο αναφοράς το εν λόγω ψήφισμα.

Τι περιλαμβάνει το ψήφισμα

Το ψήφισμα έχει τίτλο «Οι επιπτώσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στις παραβιάσεις κατά παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και η συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη παραβιάσεων» και περιλαμβάνει 13 σημεία.

Πρώτον, καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου που αφορούν τη στρατολόγηση και τη χρήση παιδιών από τα μέρη σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και την εκ νέου στρατολόγησή τους, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό τους, τον βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, απαγωγές, επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και την άρνηση των μερών σε ένοπλες συγκρούσεις για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και όλες τις άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου των προσφύγων, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να θέσουν αμέσως τέλος σε τέτοιες πρακτικές και να λάβουν ειδικά μέτρα για την προστασία των παιδιών.

Επίσης το ψήφισμα «καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις και τα οποία στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων που ισχύουν για αυτά, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, να σταματήσουν αμέσως την εν λόγω στρατολόγηση, χρήση ή εκ νέου στρατολόγηση παιδιών».

Το Ψήφισμα 2832 που υιοθετήθηκε για την προστασία των παιδιών στην διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων με πρωτοβουλία της Ελλάδας

Επιπλέον, τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Ειδικής Εκπροσώπου για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις στην εκτέλεση της αποστολής της όσον αφορά την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τονίζει ιδίως, στο πλαίσιο της αποστολής της, τη σημασία της διευκόλυνσης της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των εταίρων των Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο πεδίου και μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των Ομάδων Δράσης των Ηνωμένων Εθνών ανά Χώρα, και των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων, και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Ειδική Εκπρόσωπο να συνεχίσει να συνεργάζεται προληπτικά με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη, τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, καθώς και τις μη κρατικές ένοπλες ομάδες, και καλεί την Ειδική Εκπρόσωπο, υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας πόρων και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την προστασία των παιδιών, να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση παραβιάσεων και κακοποιήσεων κατά παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, οι οποίες διαπράττονται, διευκολύνονται ή εντείνονται μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στα εθνικά συστήματα προστασίας των παιδιών μέτρα για τη μείωση του κινδύνου χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό τη διάπραξη, διευκόλυνση ή ενίσχυσης παραβιάσεων και κακοποιήσεων κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ασφαλών διαύλων αναφοράς και προσβάσιμων μηχανισμών, ευαίσθητων στις ανάγκες των παιδιών, για τον εντοπισμό και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στα παιδιά, υποστήριξης με επίκεντρο τους επιζώντες και τα θύματα, καθώς και μέτρων προστασίας για την πρόληψη της βλάβης και της εκ νέου θυματοποίησης και την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, και ενθαρρύνει περαιτέρω τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους να παρέχουν βοήθεια στα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματός τους.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το ψήφισμα