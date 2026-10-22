Κυρανάκης: Η νέα γενιά διαμαρτύρεται με αξιοπρέπεια – Δεν επιστρέφουμε στις εικόνες του διχασμού

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξέφρασε ικανοποίηση για τις ειρηνικές και αξιοπρεπείς μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Παρά τις προσδοκίες για αναταραχές, η νέα γενιά επέλεξε τη νηφάλια και χωρίς βία διαμαρτυρία.

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τις εποχές διχασμού και βίας της οικονομικής κρίσης και δεν πρέπει να επιστρέψει σε αυτές.

Η διαμαρτυρία των νέων δεν αποτελεί απειλή, αλλά ευκαιρία για προσεκτική ακρόαση και σεβασμό.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να διατηρούν συνεχή διάλογο με τη νέα γενιά, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες. Snapshot powered by AI

Την ικανοποίησή του για το ειρηνικό και αξιοπρεπές πλαίσιο των πρόσφατων μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως επισημαίνει στην παρέμβασή του, παρά τις προσδοκίες ορισμένων κύκλων της Αριστεράς για γενικευμένη αναταραχή, οι νέοι επέλεξαν τον δρόμο της νηφάλιας διεκδίκησης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε τη σημασία της ειρηνικής έκφρασης των αιτημάτων της νέας γενιάς, σημειώνοντας πως: «Παρά τις "ευχές" της Αριστεράς για γενική εξέγερση, αναταραχή και κλίμα "Γαλλίας", οι μαθητές και οι φοιτητές επέλεξαν χθες να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να επικροτήσουμε. Η δημοκρατία γίνεται ισχυρότερη όταν οι νέοι εκφράζουν τις διεκδικήσεις και τις διαφωνίες τους με τρόπο νηφάλιο, χωρίς βανδαλισμούς και βία».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, αναφέρθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και δεν πρέπει να πισωγυρίσει σε περιόδους εντάσεων και διχασμού. Παράλληλα, σημείωσε πως η διαμαρτυρία των νέων δεν συνιστά απειλή, αλλά αφορμή για ακρόαση:

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τεράστια απόσταση για να αφήσει στο βαθύ παρελθόν τις εικόνες της κρίσης. Τότε που καιγόταν, κυριολεκτικά, το Σύνταγμα κάθε εβδομάδα. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε εκείνες τις εποχές της άνω και κάτω πλατείας. Ούτε όμως να αντιμετωπίζουμε τη διαμαρτυρία των νέων ως απειλή. Αντίθετα, πρέπει να την ακούμε με προσοχή και σεβασμό».

Ο κ. Κυρανάκης έκλεισε την παρέμβασή του αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές και τους φοιτητές, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από τη Νέα Δημοκρατία: «Ο διάλογος με τους μαθητές και τους φοιτητές πρέπει να είναι συνεχής. Τόσο ως κυβέρνηση αλλά και ως Νέα Δημοκρατία, είναι υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τη νέα γενιά. Όχι μόνο όταν συμφωνούμε, αλλά κυρίως όταν διαφωνούμε. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν απαιτεί συμφωνία σε όλα. Χτίζεται με ειλικρίνεια, σεβασμό και ανοιχτές πόρτες».