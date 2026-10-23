Χαρδαλιάς: «Θέλουμε η γνώση να γίνεται καινοτομία, επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας»

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικήςτει 17 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μέσω της δράσης «Γέφυρες Καινοτομίας».

Τα έργα που χρηματοδοτούνται πρέπει να αφορούν έναν από έξι τομείς προτεραιότητας και να έχουν πρακτική εφαρμογή στην αγορά.

Κάθε έργο μπορεί να λάβει έως 400.000 ευρώ, με τουλάχιστον 40% του προϋπολογισμού να αφορά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και την έρευνα να γίνεται στην Αττική.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2026 και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2027, με αξιολόγηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε επιπλέον δράσεις συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2026, με έμφαση στην εξωστρέφεια και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Snapshot powered by AI

Νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατ. ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής για κοινά έργα επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, με στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Τη δράση με τίτλο «Γέφυρες Καινοτομίας» παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους του προγράμματος «Αττική 2021-2027» και υλοποιείται από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος είναι να έρθουν πιο κοντά οι επιχειρήσεις με τους ερευνητές, ώστε να αναπτύσσουν από κοινού λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην αγορά.

Χαρδαλιάς: «Να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η δράση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να χρηματοδοτήσουμε έναν αριθμό ερευνητικών έργων, αλλά να φέρουμε ακόμη πιο κοντά δύο κόσμους που στην Αττική είναι και οι δύο ιδιαίτερα ισχυροί: την έρευνα και την επιχειρηματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ζητούμενο είναι οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να λύνουν πραγματικά προβλήματα, αλλά και οι ερευνητές να βρίσκουν επιχειρήσεις που μπορούν να δοκιμάσουν και να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν.

Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι στην Αττική πραγματοποιείται το 57,1% των συνολικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης της χώρας, ενώ συγκεντρώνεται σχεδόν το 50% του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού, με περισσότερες από 36.000 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρηματοδότηση των 17 εκατ. ευρώ, η οποία μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των προτάσεων. Όπως υπογράμμισε, σημασία δεν έχει μόνο πόσα έργα θα ενισχυθούν, αλλά κυρίως αν τα αποτελέσματά τους θα καταφέρουν να περάσουν στην παραγωγή και να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα «Attiki On» και οι επενδύσεις των 95,5 εκατ. ευρώ

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τη νέα δράση ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου έχουν εγκριθεί 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 95,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες 4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε οι χρηματοδοτήσεις να οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.

Κλείνοντας, κάλεσε τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές να αξιοποιήσουν τη δράση και να αναζητήσουν συνεργασίες με πρακτικό αντίκρισμα. Όπως ανέφερε, μια καλή ιδέα δεν πρέπει να σταματά με την ολοκλήρωση ενός ερευνητικού προγράμματος, αλλά να μπορεί να εξελίσσεται σε προϊόν ή υπηρεσία, να βρίσκει πελάτες και να ανοίγει δρόμο προς τις διεθνείς αγορές.

Θεοδωρικάκος: Νέες δράσεις 450 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να επεκταθούν σε νέες αγορές και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Όπως ανακοίνωσε, έως το τέλος του 2026 αναμένεται να προκηρυχθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα. Θα αφορούν την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίες εργασίας σε περισσότερα σημεία της χώρας και να περιορίζεται η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στην Αττική.

Στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος στάθηκε στη σημασία της σύνδεσης των ερευνητών με την επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογα πανεπιστήμια, ερευνητές και καινοτόμες επιχειρήσεις, τα οποία χρειάζεται να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Έως 400.000 ευρώ ανά έργο – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δράση προβλέπει χρηματοδότηση έως 400.000 ευρώ για κάθε συνεργατικό έργο. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περίπου 50 συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

Τα έργα θα πρέπει να αφορούν έναν από τους έξι τομείς προτεραιότητας:

Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία.

Αγροδιατροφική αλυσίδα.

Περιβάλλον και κυκλική οικονομία.

Βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα.

Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Ψηφιακές τεχνολογίες.

Για τη συμμετοχή απαιτείται τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένας ερευνητικός οργανισμός. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν έδρα ή παράρτημα στην Αττική και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση. Παράλληλα, τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη σύμπραξη, ενώ οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της έρευνας. Για τη βιομηχανική έρευνα μπορεί να φτάσει έως το 80% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως το 60%.

Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2027 οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου 2027, στις 15:00.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να αναζητήσουν τις αναλυτικές προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά στην επίσημη πρόσκληση της δράσης. Την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συνεργασίες που θα χρηματοδοτηθούν να μην περιοριστούν στην έρευνα, αλλά να οδηγήσουν σε λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από την αγορά, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στην Αττική.