Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από επενδύσεις

Αξιολογήθηκαν 186 επενδυτικά σχέδια σε χρόνο-ρεκόρ με πάνω από 2.000 νέες θέσεις εργασίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από επενδύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 186 επδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 723,6 εκατ. ευρώ μέσα σε 90 ημέρες.
  • Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και τη «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα».
  • Προβλέπεται η δημιουργία πάνω από 2.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω των σχεδίων αυτών.
  • Οι ενισχύσεις ξεπερνούν τα 392 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία της στήριξης της μεταποίησης, της βιομηχανίας και της περιφέρειας για την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
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Σε διάστημα μόλις 90 ημερών ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 186 επενδυτικών σχεδίων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με έμφαση στη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση 186 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 723,6 εκατ. ευρώ, τα οποία αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο δύο καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 90 ημέρες, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, με στόχο την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν τα καθεστώτα «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», με τις προβλεπόμενες ενισχύσεις να ξεπερνούν συνολικά τα 392 εκατ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι η δημιουργία βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη στήριξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας, καθώς και στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες και να δημιουργηθούν προοπτικές απασχόλησης για τους νέους στον τόπο τους.

Η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, κάτι που υλοποιούμε με απόλυτη συνέπεια στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται μέσα από τα 186 επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, στα καθεστώτα Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης και Μεταποίηση. Όπως έχουμε δεσμευτεί και υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με απόλυτη συνέπεια και ταχύτητα, η αξιολόγηση των σχεδίων ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 90 ημέρες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στηρίζουμε τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, ρίχνουμε όλο το βάρος στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, αξιοποιούμε τις δυνατότητες των τοπικών οικονομιών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και σταθερές θέσεις απασχόλησης, ώστε τα νέα παιδιά να μείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους. Αυτό το σχέδιο κάνουμε πράξη με τον Αναπτυξιακό Νόμο».

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