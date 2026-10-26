Χαρδαλιάς από το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού: «Μια Αττική ανθρωπιάς όπου κανείς δεν μένει μόνος»

Snapshot Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής με τη συμμετοχή πάνω από 300 φορέων και οργανώσεων, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου δικτύου εθελοντισμού στους 66 Δήμους της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανακοίνωσε την καθιέρωση του Φεστιβάλ ως ετήσιου θεσμού.

Η Περιφέρεια σχεδιάζει το δίκτυο «Εθελοντισμός 2030» για τη σύνδεση των εθελοντικών οργανώσεων, την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ειδικά των νέων.

Το Φεστιβάλ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης του Φαληρικού Όρμου με σκοπό τη μετατροπή του Tae Kwon Do σε διεθνές συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο.

Το πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας χρηματοδοτεί 253 δομές που στηρίζουν περίπου 150.000 πολίτες, συνδέοντας τον εθελοντισμό με τις θεσμικές υποχρεώσεις. Snapshot powered by AI

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 φορέων και εθελοντικών οργανώσεων από ολόκληρη την Αττική πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Tae Kwon Do το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής, με επίκεντρο την κοινωνική προσφορά, την αλληλεγγύη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό που θα φέρνει κοντά την Αυτοδιοίκηση, τις εθελοντικές ομάδες και την κοινωνία των πολιτών, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και τον συντονισμό των δράσεων προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, περιηγήθηκε στα περίπτερα της διοργάνωσης και συνομίλησε με εθελοντές και εκπροσώπους οργανώσεων, ενημερώθηκε για το έργο τους και έστειλε μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Χαρδαλιάς: «Ο άνθρωπος είναι το πραγματικό μέτρο κάθε πολιτικής»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση μιας Αττικής που δεν αφήνει κανέναν πολίτη στο περιθώριο, υπογραμμίζοντας ότι το Φεστιβάλ αποτελεί την αφετηρία μιας πιο οργανωμένης προσπάθειας για τη σύνδεση των δυνάμεων της κοινωνικής προσφοράς.

«Για εμάς, το σημερινό Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα μιας οργανωμένης προσπάθειας της Περιφέρειας Αττικής να ενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Γιατί αυτό είναι το βασικό μας όραμα: μια Αττική ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπου κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν μένει μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε, παράλληλα, την πρόθεση της Περιφέρειας να καθιερώσει τη διοργάνωση σε ετήσια βάση, ώστε να εξελίσσεται μέσα από την εμπειρία και τις προτάσεις των ίδιων των εθελοντών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση εθελοντισμού και θεσμικής ευθύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις του κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

«Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά το κράτος, ούτε την Αυτοδιοίκηση. Η ευθύνη μας απέναντι στον πολίτη είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Ο εθελοντισμός, όμως, είναι η δύναμη μιας κοινωνίας που αρνείται να παραμένει θεατής», σημείωσε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία από τη συμμετοχή του, κατά τα εφηβικά του χρόνια, σε ομάδες προστασίας του Υμηττού, επισημαίνοντας πως η εθελοντική δράση τον βοήθησε να αντιληφθεί από νωρίς την αξία της προσφοράς χρόνου και προσπάθειας για τον συνάνθρωπο.

«Εθελοντισμός 2030» και ενιαίο δίκτυο σε όλη την Αττική

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου εθελοντισμού, το οποίο θα διασυνδέει τις οργανώσεις, θα διευκολύνει τη συνεργασία τους με τους 66 Δήμους και θα ενισχύει την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, το Φεστιβάλ αποτελεί το επόμενο βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής «Εθελοντισμός 2030», με στόχο την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας ενεργού πολίτη. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται, επίσης, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων.

Παράλληλα, συνέδεσε την ενίσχυση της εθελοντικής δράσης με το ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021–2027 διατίθενται 90 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 253 κοινωνικών δομών, οι οποίες στηρίζουν περίπου 150.000 πολίτες.

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Κέντρα Κοινότητας, υπηρεσίες υποστήριξης αστέγων και παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και δομές προστασίας γυναικών.

«Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι το πραγματικό μέτρο κάθε πολιτικής», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Το Tae Kwon Do στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τον Φαληρικό Όρμο

Αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς και στη σημασία της επιλογής του Tae Kwon Do για τη διοργάνωση, εντάσσοντας το Φεστιβάλ στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του Φαληρικού Όρμου.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μετατροπή της εμβληματικής ολυμπιακής εγκατάστασης σε διεθνές συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, με ανοιχτό προσανατολισμό προς την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την απόφαση να παραχωρηθεί ο χώρος στην Περιφέρεια Αττικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των δημόσιων εγκαταστάσεων προς όφελος των πολιτών.

Τα μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτικής και της Αυτοδιοίκησης

Τη σημασία της πρωτοβουλίας ανέδειξαν με τις παρεμβάσεις τους και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και της Αυτοδιοίκησης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την έμφαση που δίνει στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην προστασία των ευάλωτων πολιτών, ενώ εξήρε τη θεσμοθέτηση της θέσης του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και στην ανάγκη να ενθαρρυνθούν περισσότεροι νέοι να ενταχθούν σε εθελοντικές δράσεις.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος στάθηκε στην αξιοποίηση της ολυμπιακής εγκατάστασης και στην επιστροφή της στην κοινωνική ζωή, ενώ υποστήριξε την καθιέρωση του Φεστιβάλ ως ετήσιου θεσμού.

Η αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη χαρακτήρισε τη διοργάνωση ανοιχτή γιορτή προσφοράς και συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να έρθουν σε επαφή οι πολίτες με τις οργανώσεις και να γνωρίσουν από κοντά το έργο τους.

Στη διοργάνωση έδωσαν το «παρών» βουλευτές, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων, ενώ οι συμμετέχουσες οργανώσεις παρουσίασαν δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από την παιδική προστασία, την υγεία και την ανθρωπιστική βοήθεια έως την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη συμπερίληψη και τη φιλοζωία.

Το μήνυμα που κυριάρχησε στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής ήταν η ανάγκη για μια κοινωνία με μεγαλύτερη συμμετοχή, συνεργασία και αλληλεγγύη, με τον εθελοντισμό να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες, τις οργανώσεις και τους θεσμούς.