Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα ενωμένη έγραψε πριν από 114 χρόνια ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο»

Μήνυμα για ελευθερία, ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, μετά τη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο, στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της Θεσσαλονίκης και της 114ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα ενωμένη έγραψε πριν από 114 χρόνια ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε τη σημασία της ελευθερίας, ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη, κατά την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης πριν από 114 χρόνια.
  • Η ημέρα τιμά τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την ένταξη της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό εθνικό κορμό.
  • Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος χαρακτηρίστηκε ως το γεγονός που άνοιξε νέο ιστορικό κεφάλαιο, φέρνοντας την ελληνική σημαία και στρατό στη Μακεδονία.
  • Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία καλούνται να συνεχίσουν να προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την πρόοδο, τιμώντας τις ιστορικές θυσίες.
  • Στην επίσημη δοξολογία συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, καθώς και πολιτικά πρόσωπα από διάφορους πολιτικούς χώρους.
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Μήνυμα με επίκεντρο την ελευθερία, την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από τη Θεσσαλονίκη, μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη διπλή σημασία της ημέρας για την πόλη, καθώς τιμάται τόσο ο πολιούχος και προστάτης της, Άγιος Δημήτριος, όσο και η επέτειος της απελευθέρωσής της από την οθωμανική κυριαρχία, πριν από 114 χρόνια.

Όπως επισήμανε, η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία τιμής και μνήμης για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη να ενταχθούν στον εθνικό κορμό. Παράλληλα, υπενθύμισε τη σημασία του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, κατά τον οποίο η Ελλάδα, ενωμένη, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, επαναφέροντας την ελληνική σημαία και τον ελληνικό στρατό στη Μακεδονία.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία καλούνται να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, τιμώντας τις θυσίες που οδήγησαν στην ελευθερία. Όπως τόνισε, η πραγματική αξία της ελευθερίας συνδέεται με την ασφάλεια, την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με ευχές προς τους κατοίκους της πόλης.

[390678] ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, καθώς και ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής.

Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος. Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατιωτικό άγημα απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές.

Στην επίσημη δοξολογία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωπαίος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, και η Μαρία Καρυστιανού.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη οι υφυπουργοί Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου και Νίκος Παπαϊωάννου, καθώς και βουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, μαζί με άλλους εκπροσώπους της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας.

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