Συνεδριάζει η ΚΕ της ΝΕΑΡ: Στο επίκεντρο οι συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25

Με τις πολιτικές συνεργασίες στον χώρο της Αριστεράς να βρίσκονται στο επίκεντρο, συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεργασίες για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου αριστερού μετώπου φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη ΝΕΑΡ, καθώς το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία οργανωτικής ανασύνταξης μετά τις αποχωρήσεις στελεχών που κατευθύνθηκαν προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντική δημοσκοπική πίεση.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης αναμένεται να αποτελέσει η στρατηγική των συνεργασιών ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027, με το ΜέΡΑ25 και τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών διεργασιών, αν και οι σχέσεις με τα δύο κόμματα παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Οι συνεργασίες και η οργανωτική ανασύνταξη

Στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να εξεταστεί η πορεία της προσπάθειας για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου της ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν, πέρα από πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς χώρους.

Η κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στο κάλεσμα που είχε απευθύνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς το ΜέΡΑ25 και άλλες αριστερές δυνάμεις, με στόχο την αναζήτηση προγραμματικών συγκλίσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινή πολιτική και εκλογική έκφραση.

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Νέα Αριστερά παραμένουν ανοιχτοί, ενώ στο εσωτερικό και των δύο κομμάτων υπάρχουν φωνές που επιθυμούν με ηχηρό τρόπο την επαναπροσέγγιση με σκοπό την εκλογική συμπόρευση. Ωστόσο, εντός της ΝΕΑΡ εξακολουθούν να υπάρχουν και σοβαρές πολιτικές ενστάσεις για επιλογές της προηγούμενης περιόδου, με κυριότερη τη στήριξη του Στέφανου Κασσελάκη και την κρίση που ακολούθησε στο εσωτερικό του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για τη ΝΕΑΡ είναι η συζήτηση αυτή να μην περιοριστεί σε μια εκλογική συμφωνία κορυφής, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστικό πολιτικό και προγραμματικό διάλογο.

Παράλληλα, στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να απασχολήσουν η οργανωτική ανασύνταξη του κόμματος, η ενίσχυση της παρουσίας του στα κοινωνικά κινήματα και η διαμόρφωση ενός πολιτικού προγράμματος με αιχμές την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και του μεγάλου πλούτου, την προστασία της κατοικίας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Σημαντικό μέρος της πολιτικής συζήτησης αναμένεται να καταλάβει και η αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις ακροδεξιών και φασιστικών ομάδων. Στη Νέα Αριστερά θεωρούν ότι η ενίσχυση του αντιφασιστικού κινήματος, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των κοινωνικών αιτιών που τροφοδοτούν την ακροδεξιά επιρροή, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα.

Σακελλαρίδης και Λυκοπάντης ανοίγουν τον δρόμο για κοινή εκλογική έκφραση

Το πολιτικό στίγμα της συζήτησης έδωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος, μιλώντας στο Mega, χαρακτήρισε τον κατακερματισμό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αριστερά.

«Η κατάσταση αυτή έχει ιστορικό βάθος και υπάρχουν λόγοι για τις διασπάσεις. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να τις υπερβούμε. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι υπέρ του διαλόγου, της κοινής δράσης και, εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, υπέρ της κοινής πολιτικής έκφρασης στις εθνικές εκλογές του 2027. Χρειάζεται προγραμματικός διάλογος, να δούμε πού υπάρχουν συγκλίσεις, να μπουν κάτω τα προγράμματα», σημείωσε.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε, παράλληλα, ότι απαιτείται «ειλικρινής και βαθιά αποτίμηση των αιτιών που οδήγησαν την Αριστερά στη σημερινή κρίση αξιοπιστίας», διευκρινίζοντας ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να γίνει με όρους αυτομαστιγώματος, αλλά με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οδήγησαν στις προηγούμενες διασπάσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, ο οποίος, μιλώντας την Κυριακή στο Κόκκινο 105,5, υποστήριξε ότι υπάρχει ακόμη ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση προγραμματικών συγκλίσεων πριν από τις εκλογές.

«Εκτιμώντας ότι έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές, θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πεδίο προγραμματικής σύγκλισης. Και αυτή θα είναι η πολιτική αποκρυστάλλωση μιας πορείας που έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι δυνάμεις της Αριστεράς συναντώνται ήδη σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, από τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα μέχρι τις πρωτοβουλίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και στους συνδικαλιστικούς και φοιτητικούς χώρους.

«Υπάρχουν κοινωνικοί χώροι όπου οι δυνάμεις της Αριστεράς έχουν ήδη κοινή έκφραση. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί και σε μια ενιαία πολιτική έκφραση στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

Ο Γιώργος Λυκοπάντης επανέλαβε επίσης ότι η ΝΕΑΡ επιδιώκει τη συγκρότηση ενός μετώπου που θα περιλαμβάνει κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν υπαγορεύεται μόνο από τις δημοσκοπικές δυσκολίες των επιμέρους πολιτικών σχηματισμών.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας που σχετίζονται με την πολιτική διαδρομή του κόμματος τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, όμως, επισήμανε ότι υπάρχουν στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία η Νέα Αριστερά μπορεί και πρέπει να συνομιλεί για το μέλλον του χώρου.

Αντίθετα, χάραξε σαφή διαχωριστική γραμμή απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα δεν ανήκει πλέον στον χώρο της Αριστεράς, με βάση τις θέσεις που διατυπώνει σε ζητήματα όπως η ανώτατη εκπαίδευση και η εξωτερική πολιτική.

Πιο κοντά η προοπτική συνεργασίας

Οι τοποθετήσεις των δύο στελεχών αποτυπώνουν μια σταδιακή μετατόπιση της συζήτησης από τη γενική ανάγκη κοινής δράσης προς την αναζήτηση συγκεκριμένης εκλογικής συνεργασίας, με τη Νέα Αριστερά να φαίνεται πλέον να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας.

Οι εκτιμήσεις που διαμορφώνονται είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορούσε να επιτευχθεί η αναγκαία προγραμματική συμφωνία, ώστε οι δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα να κινηθούν ενιαία προς τις εθνικές εκλογές του 2027.

Πρόκειται, πάντως, για μια προοπτική που εξακολουθεί να εξαρτάται από τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων και την υπέρβαση των πολιτικών διαφορών, με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΕΑΡ να αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό σε αυτή τη διαδικασία.