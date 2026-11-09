Χαρδαλιάς:«Σπάμε τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής-Ανοιχτή δράση ενημέρωσης στο Σύνταγμα»

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς:«Σπάμε τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής-Ανοιχτή δράση ενημέρωσης στο Σύνταγμα»
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  • Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει ανοιχτή δράση ενημέρωσης στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου 2026 για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.
  • Η εκστρατεία περιλαμβάνει προβολή βίντεο με προσωπικές μαρτυρίες και επιστημονική καθοδήγηση για την ψυχογενή ανορεξία, βουλιμία και επεισοδιακή υπερφαγία, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένες ψυχιατρικές κλινικές και τον Σύλλογο Φίλων Πασχόντων «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπογραμμίζει ότι οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής είναι σοβαρές ψυχικές διαταραχές που απαιτούν επιστημονική φροντίδα και ότι η θεραπεία είναι εφικτή με κατάλληλη υποστήριξη.
  • Η εκστρατεία στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και στην ενθάρρυνση των πασχόντων και των οικογενειών τους να ζητήσουν βοήθεια, προωθώντας την προστασία της ψυχικής υγείας ως κοινωνική ευθύνη.
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Με μια ανοιχτή δράση στην καρδιά της Αθήνας συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Σπάζοντας τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», με στόχο να αναδείξει ένα σοβαρό ζήτημα ψυχικής υγείας που συχνά παραμένει στη σκιά της προκατάληψης και του κοινωνικού στίγματος.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 14:30, στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, να αναγνωρίσουν τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και να γνωρίσουν τις δυνατότητες εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την ψυχική υγεία, να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες, αλλά και τις οικογένειές τους, να αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής είναι ένα σοβαρό ζήτημα ψυχικής υγείας, που μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και την καθημερινότητα ολόκληρης της οικογένειάς του. Πίσω από αυτές τις δυσκολίες υπάρχουν συχνά φόβος, ντροπή, απομόνωση. Και μια σιωπή που πολλές φορές εμποδίζει τους ανθρώπους να ζητήσουν τη βοήθεια που χρειάζονται.Αυτή τη σιωπή θέλουμε να σπάσουμε.

Να μιλήσουμε ανοιχτά, να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε στην έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και, κυρίως, να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι σε μια τέτοια δυσκολία.Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής δεν είναι προσωπική επιλογή, ούτε ζήτημα εμφάνισης. Είναι σοβαρές διαταραχές που απαιτούν επιστημονική φροντίδα, κατανόηση και ουσιαστική υποστήριξη. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η θεραπεία είναι εφικτή και ότι, με την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την ανάρρωση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στην Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε ότι η προστασία της ψυχικής υγείας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής μας ευθύνης. Γι' αυτό και επιλέγουμε να φέρουμε την ενημέρωση πιο κοντά στους πολίτες, σε συνεργασία με ανθρώπους της επιστήμης και φορείς που γνωρίζουν σε βάθος αυτές τις διαταραχές.Γιατί πολλές φορές το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να μπορέσει κάποιος να μιλήσει. Και η δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κάποιος να τον ακούσει, να τον κατανοήσει και να τον στηρίξει».

Ενημέρωση, προσωπικές μαρτυρίες και επιστημονική καθοδήγηση

Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής δράσης στην πλατεία Συντάγματος θα προβάλλονται τα πέντε βίντεο της καμπάνιας, μέσα από τα οποία άνθρωποι που έχουν βιώσει Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες, συμβάλλοντας στην αποδόμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Στα βίντεο συμμετέχουν επίσης εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ψυχογενή ανορεξία, την ψυχογενή βουλιμία, τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και του οικείου περιβάλλοντος στην αντιμετώπισή τους.

Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό αποτελεί βασικό μέρος της καμπάνιας ενημέρωσης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με προβολή στην τηλεόραση, στα ψηφιακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα διανέμεται επίσης ενημερωτικό υλικό με πρακτικές πληροφορίες για τα προειδοποιητικά συμπτώματα, αλλά και για τις εξειδικευμένες μονάδες και τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτές τις διαταραχές και οι οικογένειές τους.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ – Αιγινήτειο Νοσοκομείο, τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ – ΠΓΝ «Αττικόν», την Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και τον Σύλλογο Φίλων Πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ».

Η δράση υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – Social Network Αττική, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Προγράμματος «Αττική» 2021–2027.

Το υλικό της νέας καμπάνιας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής:

https://pepa.attica.gov.gr/2026/09/29/spazontas-ti-siopi-gia-tis-diataraches-proslipsis-trofis/

Τα πέντε ενημερωτικά βίντεο είναι διαθέσιμα στους εξής συνδέσμους:

Ανορεξία:

Υπερφαγία:

Βουλιμία:

Θεραπείες:

Οικογένεια:

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