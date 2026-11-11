«Είναι λαμόγια»: Το ξέσπασμα Λοβέρδου για τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Snapshot Ο Γιάννης Λοβέρδος κατήγγειλε τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις φοροδιαφυγής που ζημιώνουν το Δημόσιο και εκμεταλλεύονται τις δύσκολες συνθήκες του υπόλοιπου πληθυσμού.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί παρά τις παράνομες και άκυρες τουρκικές NAVTEX.

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία αποτελεί απλή γνωστοποίηση και όχι κλιμάκωση της έντασης.

Η Ελλάδα διατηρεί και ενισχύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Λοβέρδος τόνισε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή πολιτικών περιπετειών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Snapshot powered by AI

Ο Γιάννης Λοβέρδος με αφορμή τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που έρχονται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο με τη μορφή χιονοστιβάδας, ξέσπασε κατά των απατεώνων που «φεσώνουν» με εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο και πλουτίζουν στην πλάτη των υπολοίπων που τα... φέρνουν βόλτα μόλις και μετά βίας.

«Σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε πρέπει να κάνουμε προσπάθεια. Πάω στην περιφέρειά μου, στο Περιστέρι, στο Ίλιον και σε άλλες γειτονιές, κι όλοι μου λένε "δεν βγαίνουμε". Μου το λένε οι συνταξιούχοι, μου το λένε οι χαμηλόμισθοι, το καταλαβαίνω κι έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως, σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε πρέπει να κάνουμε προσπάθεια γι αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Σ' αυτούς θέλουμε να δείξουμε το ενδιαφέρον μας.

Όχι για τα λαμόγια που βλέπουμε στα κυκλώματα, που παρουσιάζουν εισοδήματα 500 ευρώ το μήνα. Είναι λαμόγια. Αυτοί δεν υποφέρουν καθόλου, αυτοί εκμεταλλεύονται ότι υποφέρει όλος ο άλλος υπόλοιπος λαός» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο ErtNews.

Παράλογη η τουρκική NAVTEX, το έργο του καλωδίου θα ολοκληρωθεί

Εξάλλου, ο υφυπουργός σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον απόηχο του απόπλου του Abeille Marengo.

Ο κ. Λοβέρδος ξεκαθάρισε ότι «το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα», ενώ στάθηκε στην τουρκική NAVTEX, την οποία πέρα από άκυρη και παράνομη, χαρακτήρισε «παράλογη και γελοία».

«Μόνο για ενημέρωση η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας»

Ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι «στην Τουρκία εσωτερικοποιούν την εξωτερική πολιτική. Είναι μια ευκαιρία να ξεφύγουν από την πίεση που δεχόταν η κυβέρνηση και να πετάξουν ένα “πυροτέχνημα”, ωστόσο στην πράξη το έργο αυτό έχει αδειοδοτηθεί μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο».

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τονίζοντας ότι «αποτελεί απλώς και μόνο μια γνωστοποίηση και τίποτα άλλο», ενώ συμπλήρωσε ότι «συνηθίζεται να γίνεται και έγινε προς όλα τα παράκτια κράτη και όχι μόνο προς την Τουρκία».

«Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ»

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος άφησε αιχμές στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προστατεύει τα συμφέροντά της με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

«Παρασύρονται από την ανάγκη τους να ασκήσουν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση σε θέματα στα οποία η Ελλάδα είναι ισχυρή, πετυχαίνει τους στόχους της και προχωρεί περήφανα. Αυτήν την Ελλάδα γιατί θέλουν κάποιοι να την κοντύνουν;», διερωτήθηκε και στη συνέχεια δήλωσε:

«Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά ενισχύεται».

«Χωρίς την αυτοδυναμία της ΝΔ, η χώρα θα μπλέξει σε περιπέτειες»

Σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ανέφερε ότι «μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία».

«Την τελική απόφαση την παίρνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Αλλά θέλουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι χωρίς την αυτοδυναμία η χώρα θα μπλέξει σε περιπέτειες», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών κατέληξε ότι «η Ελλάδα δεν θα αντέξει να ξαναγυρίσει στο 2010. Ο κ. Μητσοτάκης με υπευθυνότητα που δείχνει, κατορθώνει με όσα μέσα διαθέτουμε να ανακουφίζει τον Έλληνα πολίτη και ταυτόχρονα να κρατάει και τη δημοσιονομική σταθερότητα».