Γιώργος Αυτιάς: «Να μην περικόπτονται από τα νησιά οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Snapshot Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε αύξηση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των ελληνικών νησιών.

Τόνισε ότι οι νησιωτικές περιοχές έχουν σημαντικές ανάγκες σε μεταφορές, ενέργεια, υγεία και παιδεία πέραν του τουρισμού.

Υπογράμμισε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν πρέπει να σταματά στα όρια της θάλασσας.

Ζήτησε ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2028-2034 να διασφαλίσει επαρκή κονδύλια για τα νησιά.

Επισήμανε ότι η οικονομική στήριξη των νησιών αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη αύξησης χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των νησιών επεσήμανε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

«Η οικονομική στήριξη των νησιών αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της Οικονομικής και Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Να μην περικόπτονται από τα νησιά οι χρηματοδοτήσεις. Γι’ αυτό το λόγο ζητώ περισσότερα κονδύλια προς τα νησιά», ανέφερε στην ομιλία του.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι τα αυξημένα κονδύλια για τα ελληνικά νησιά, θα αποτελέσουν ισχυρή βάση για την ανάπτυξή τους. Ανέφερε χαρακτηρίστηκα στην ομιλία του ότι «τα νησιά δεν είναι μόνο για τουρισμό έχουν ανάγκες, έχουν πολλές ανάγκες. Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και ως Έλλην ευρωβουλευτής, με πολλά νησιά στην πατρίδα μου, είναι πάρα πολλά και 227 από αυτά κατοικούνται, έχουν ανάγκη από μεταφορές, έχουν ανάγκη από ενέργεια, έχουν ανάγκη από υγεία και παιδεία. Η ανάπτυξη δε πρέπει να σταματά εκεί όπου σταματά η θάλασσα. Ζητώ λοιπόν την απόλυτη στήριξή σας».

Το μήνυμα του Γιώργου Αυτιά ήταν σαφές, «η περιφερειακή ανάπτυξη δεν πρέπει να σταματά εκεί όπου σταματά η θάλασσα». Ως εκ τούτου ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034 πρέπει να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τα ελληνικά νησιά.

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