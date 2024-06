Release Athens: «Οδοστρωτήρας» οι Megadeth στην Πλατεία Νερού

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες δεν εμπόδισαν τον κόσμο να κατακλύσει από νωρίς την Πλατεία Νερού, το απόγευμα της Παρασκευής (14/6). Έτσι, όταν βγήκαν οι Grand Magus ήδη το κοινό είχε πάρει τη θέση του μπροστά στη σκηνή γεμίζοντας τον χώρο. Οι Σουηδοί αποδείχτηκαν εξαιρετική επιλογή για το άνοιγμα της ημέρας, παρά την υπερβολική ζέστη -με την οποία οι Βόρειοι δεν τα πάνε και πολύ καλά, όπως έλεγαν και οι ίδιοι- και άφησαν τη σκηνή με το Hammer of the North και τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους.

Οι Blind Guardian επέστρεψαν στο Release Athens, με τον αέρα όμως των… τεσσάρων live (3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη) του περασμένου Νοεμβρίου! Σε ένα σφιχτό setlist -χωρίς πολλά λόγια- οι Γερμανοί έπαιξαν αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού κοινού (Imaginations from the other side, The script for my requiem, Nightfall κ.α.) και από τον τελευταίο τους δίσκο «The God Machine», πήραν τις ακουστικές τους κιθάρες για τα Lord of the Rings και The Bard’s song, και έκλεισαν με Mirror Mirrror και φυσικά Valhalla (Deliverance … μόνο για λίγα λεπτά αυτή τη φορά) καθώς πλησίαζε η μεγάλη στιγμή της βραδιάς.

Οι Megadeth ήταν πραγματικοί τυφώνες, με υποδειγματικά καλό ήχο, φανταστικό setlist, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη χώρα μας. Ο Dave Mustaine, στα 62 του πλέον, ήταν εντυπωσιακά άχαστος -παίζοντας ακόμα και την ώρα που «στόλιζε» ένα άτομο της ασφάλειας του χώρου, σε ένα σύντομο επεισόδιο στο τρίτο τραδουδι (Skin o' My Teeth).

Πραγματικός πανικός έγινε στα κλασικά Tornado of Souls, Holy Wars, Peace Sells... But Who's Buying και Symphony of Destruction, με τον Mustaine να αποθεώνεται στο δικό του The Mechanix από την εποχή των Metallica. Συμπέρασμα: Οι Megadeth ήρθαν, έπαιξαν, μας άφησαν στην κυριολεξία άναυδους!

The Sick, the Dying… and the Dead! Dread and the Fugitive Mind Skin o' My Teeth Angry Again Hangar 18 She-Wolf This Was My Life Sweating Bullets Trust Tornado of Souls Countdown to Extinction We'll Be Back Symphony of Destruction Peace Sells Mechanix Holy Wars... The Punishment Due

