Αίγιο: 3ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με Φοίβο, «Φόνισσα» και Αλεξάντερ Πέιν

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου ξεκινά το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος». Η τελετή έναρξης περιλαμβάνει συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά, ενώ συνολικά στο Φεστιβάλ θα προβληθούν 52 ταινίες από όλο τον κόσμο σε τέσσερα διαγωνιστικά προγράμματα (Διεθνές Μυθοπλασίας, Διεθνές Ντοκιμαντέρ, Διεθνές Animation, Εθνικό Σπουδαστικό). Το κοινό θα δει επίσης αφιερώματα, εστίαση στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ειδικές προβολές, εργαστήρια για παιδιά και πολλά ακόμη events. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου του Αιγίου.

Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι το «Γυναικείο Βλέμμα», ενώ στα τιμώμενα πρόσωπα βρίσκουμε την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Εύα Νάθενα, η πρωταγωνίστρια και η σκηνοθέτης της μεγάλης επιτυχίας του περασμένου χειμώνα «Φόνισσα», αλλά κι ένας διάσημος Έλληνας «διεθνής» που έλκει την καταγωγή του από το Αίγιο, ο τιμημένος με δύο Όσκαρ Αλεξάντερ Πέιν. Οι τρεις καλλιτέχνες θα βρίσκονται την Κυριακή 30 Ιουνίου στην τελετή λήξης και απονομής των φετινών διακρίσεων, που θα ακολουθηθεί από την προβολή της «Φόνισσας».

Για πρώτη χρονιά, δημιουργοί που συμμετέχουν στα τέσσερα Διαγωνιστικά Προγράμματα θα βρεθούν στο Αίγιο και θα παρουσιάζουν καθημερινά τις ταινίες τους σε Q&A συναντήσεις. Για τα βραβεία, που αντιστοιχούν σε χρηματικά έπαθλα 1000 ευρώ για τα διεθνή προγράμματα και 500 ευρώ για το Εθνικό Σπουδαστικό, θα δώσουν την ετυμηγορία τους αντίστοιχες τριμελείς κριτικές επιτροπές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

19:00 «Όσα λέει η εικόνα: 20 ζωγράφοι για τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο» - Παλαιά Σφαγεία Αιγίου Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής και sleepover με επεισόδια από την τηλεοπτική σειρά του Τριγωνοψαρούλη, παραμύθια και ιστορίες για κάθε έργο της έκθεσης από τον συγγραφέα, Βαγγέλη Ηλιόπουλο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - Κήπος Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου

21:00 Παρουσίαση Κριτικών Επιτροπών

22:00 Συναυλία με τον Φοίβο Δεληβοριά. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός θα παρουσιάσει μια μοναδική συναυλία. Με την συνδρομή του καλύτερου γκρουπ στο Βόρειο Ημισφαίριο των τελευταίων δεκαετιών (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto, Χρήστος Λαϊνάς) και με την πιο δερβίσικη καλλιτεχνική ομάδα, θα περιστραφούν γύρω απ’ τον εαυτό τους και θα πέσουν ζαλισμένοι στο πάτωμα, να δουν βίντεο-κλιπ τον Ουρανό.

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

19:30 Προβολή της ταινίας της Φρίντας Λιάππα «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» (1977, 45’) και Q&A με τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό, Κυριάκο Αγγελάκο – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου. Μια ερωτική ιστορία στην Αθήνα του 1977, ανάμεσα σε μια αριστερή δημοσιογράφο και έναν ηθοποιό που έχει εγκαταλείψει το θέατρο, η οποία δανείζεται τον τίτλο ενός λαϊκού τραγουδιού του Μητροπάνου, το «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις». Η πολιτική, η Αριστερά, το καλλιτεχνικό αδιέξοδο του δημιουργού, το θέατρο, οι σχέσεις αρσενικού-θηλυκού, με τον άντρα πάντα να φεύγει, κατά πως λέει και ο τίτλος της ταινίας (και του τραγουδιού).

21:15 ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Bad Kids with Saint Names, Βίκυ Αναστασιάδου – 13’

Ενάμισι, Οδυσσέας Σπυρόπουλος – 20’

Tiny fountain, Στρατής Αλβανός – 9’

Πως να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης – 15’

City of Lost Souls, Νίκος Μπουγιούκας – 14’

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Spinnerakos a.k.a. Παναγιώτης Γρηγορίου, Νάσος Καραμαλέγκος – 9’

On the Hill, Γιώργος Σταγάκης – 17’

ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ, Νικήτας Σιφονιός, Αγγελος Μπαράι – 7’

Κέτσαπ στη μουστάρδα σου, Ιφιγένεια Θεοδωρίδη – 17’

A (almost) Perfect Story of a Restless Artist, Γιώργος Ζαλογιάννης – 8’

Siempreviva, Νικόλαος Κιχεμ Κοτσαμπουγιούκης – 17’

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

18:00 Επιστημονική ημερίδα σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πατρών – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

Θέμα: Η γυναίκα στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANIMATION

Hellenic Places: Hydra, Δημήτρης Κούσανδας – 15’ (Ελλάδα)

Η Μητέρα μου, η Θάλασσα, Ασπασίας Καζέλη – 6’ (Εσθονία)

Greylands, Charlotte Waltert, Alvaro Schoeck – 12’ (Ελβετία)

Nicely Awful, Tobias Schlage – 4’ (Ιαπωνία)

Kafka's Collection of Porn, Αριστοτέλης Μαραγκός – 6’ (Ελλάδα)

In Half, Jorge Morais Valle – 24’ (Ισπανία)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Square the circle, Hanna Hovitie – 17’ (Φινλανδία)

LUMEN, Ειρήνη Τζούλια – 20’ (Ελλάδα)

TITI - In cyclone's wake, Νατάσσα Μπλάτσιου – 28’ (Ελλάδα)

Ο Βακιρτζής στο Αττικόν, Θανάσης Παπαθανασίου – 14’ (Ελλάδα)

Malafede, Chiara Borsini, Marialuisa Greco, Paolo Corazza – 24’ (Ιταλία)

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

19:00 Προβολή των βραβευμένων ταινιών του 7ου Φεστιβάλ WIFT GR «Μικρές Γυναικείες Ιστορίες» και Q&A με τις σκηνοθέτριες – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

Nothing holier than a dolphin της Ισαβέλλας Μαργάρα

Τέλη Αυγούστου (End of August) της Αντζελίκας Κατσά

À deux voix της Μάρθας Μπουζιούρη

Lumen της Ειρήνης Τζούλια

Η Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο της Μαίρης Κολώνια

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANIMATION

Coin Coin, Solenn LELAISANT | Jeanne MAROTTE et al. – 6’ (Γαλλία)

Childeric, choosing your battles, Louise Petit, Emma Guyot DLH et al. – 5’ (Γαλλία)

Try Hard, Yuha CHO, Hugo LEMONNIER et al. – 9’ (Γαλλία)

Zoopticon, Jon Frickey, Thies Mynther, Sandra Trostel – 29’ (Γερμανία)

El Ombligo de la Luna, Sara Lourenço António, Julia Grupińska et al. – 8’ (Γαλλία)

Claw Machine, Γιώργος Σαλαμέ – 14’ (Ελλάδα)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Light of Light, Νεριτάν Ζιντζιρία – 13’ (Ελλάδα)

The Moon Also Rises, Yuyan Wang – 24’ (Γαλλία) Ardent Other, Alice Brygo – 16’ (Γαλλία)

Waking up in silence, Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi – 17’ (Ουκρανία)

Σφενδύλι: Όταν σε ξεριζώνει το νερό, Μιχάλης Μπαστάκης – 40’ (Ελλάδα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

12:00 Συζήτηση σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας - Παλαιά Σφαγεία Αιγίου

Θέμα: Η Γυναικεία Παρουσία στον σύγχρονο παγκόσμιο κινηματογράφο

Εισηγήτριες:

Ιωάννα Αθανασάτου, Ιστορικός Κινημ/φου-Διδάσκουσα ΕΑΠ και Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ.

Μαρία Ανδρονίκου, Ιστορικός Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου.

Λιζιάννα Δελβερούδη, Ιστορικός του Θεάτρου και του Κινηματογράφου.

Συντονίστρια : Μιρέλλα Λεγάκη, Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ ΟΚΛΕ και Wift GR

Χαιρετισμός: Δημήτρης Καλαντίδης, Πρόεδρος ΟΚΛΕ

19:00 Συζήτηση σε συνεργασία με το WIFT GR – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου Θέμα: Το Γυναικείο Βλέμμα στον Κινηματογράφο

Ομιλήτριες: Μαρία Γιαννούλη, σκηνοθέτρια- συγγραφέας, μέλος WIFT GR. Μαρία Χατζηγιάννη, σκηνοθέτρια-ραδιοφωνική παραγωγός, μέλος WIFT GR Λίτσα Γιαννοπούλου, Γεν.Γραμματέας ΕΓΕ, προϊσταμένη ΔΔΕ Αχαΐας ως προϊσταμένη στο τμήμα Προσωπικού, Μαρία Αγγελοπούλου, θεατρολόγος, Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Δήμου Αιγιαλείας | Συντονίστρια της συζήτησης: Μιρέλλα Λεγάκη, Oικονομολόγος, μέλος ΔΣ WIFT GR και μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Κιν/φικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

My Name is Aseman, Gianluca Mangiasciutti, Ali Asgari – 15’ (Ιταλία)

Les chenilles, Michelle Keserwany, Noel Keserwany – 30’ (Γαλλία)

Wings, Φοίβος Ήμελλος – 18’ (Ελλάδα)

Η Μητέρα μου είναι Αγία, Σύλλας Τζουμέρκας – 8’ (Ελλάδα)

Ultraveloci, Davide Morando, Paolo Bonfadini – 19’ (Ιταλία)

Metronome, Péter Lehr Juhász – 19’ (Ουγγαρία)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Αριζόνες, Γιώργος Ηλιόπουλος – 30’ (Ελλάδα)

Little Doggie, Γιώργος Ντούνης – 27’ (Ελλάδα)

Power Signal, Oscar Boyson – 20’ (ΗΠΑ)

The Soul in My Head, Jung Jen Pao – 30’ (Ταϊβάν)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

10:00 «Παιχνίδια Φαντασίας»: Εργαστήρι δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

Υπεύθυνη εμψυχώτρια: Ανθή Σαμαρτζίδου.

Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν συνεργατικά, χωρισμένα σε μικρές ομάδες 4-6 παιδιών, απλά σενάρια κόμικ με βάση τη «Μαγική Τράπουλα» του Vladimir Propp και τις «Μικρές Ιστορίες» του Gianni Rodari. Στη συνέχεια εικονογραφούν τις ιστορίες τους δημιουργώντας τα δικά τους κόμικ.

12:00 Προβολή επεισοδίων της σειράς Ο Τριγωνοψαρούλης του Βαγγέλη Ηλιόπουλου – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει μετά την προβολή από τη Lead Animator, Χριστίνα-Μυρτώ Ανδρουλακάκη και τον συγγραφέα, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, θα περιγραφούν αναλυτικά τα στάδια της παραγωγής ενός έργου κινουμένων σχεδίων και θα γνωρίσουμε τα μέλη της ομάδας που έφεραν τον Τριγωνοψαρούλη και τους φίλους του στη ζωή!

18:00 Διάλεξη με θέμα: To παρελθόν ως παρόν σε τρεις ταινίες: Η κοιλιά του αρχιτέκτονα, Poor things & Ζώνη ενδιαφέροντος. – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρονίκου, Ιστορικός Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου. | Μια αναζήτηση της λειτουργίας του χώρου σε 3 ταινίες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους: Το αρχιτεκτονικό παλίμψηστο της Ρώμης στην, (γυρισμένη αποκλειστικά σε φυσικούς χώρους), ταινία του Peter Greenaway, οι φανταστικοί, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι στο studio, χώροι του Γιώργου Λάνθιμου, (ένα ιδιόμορφο μείγμα στοιχείων από διαφορετικές εποχές) και η απόλυτα διανοητική κατασκευή του Jonathan Glazer.

19:00 Masterclass από την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC) – Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου Ο σκηνοθέτης Φοίβος Ήμελλος και ο κινηματογραφιστής και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών, Γιώργος Φρέντζος συζητούν για το στήσιμο μιας μικρού μήκους ταινίας. | Oλα τα στάδια της οργάνωσης από την προπαραγωγή, το casting, την έρευνα χώρων, τις φωτογραφικές αναφορές, τον απαραίτητο εξοπλισμό, το γύρισμα, την επεξεργασία της τελικής εικόνας. | Θα προβληθεί η ταινία Wings του Φοίβου Ήμελλου.

21:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο, Μαίρη Κολώνια – 15’ (Ελλάδα)

FAULT, Κατερίνα Παπαναστασάτου – 15’ (Ελλάδα)

File, Sonia K. Hadad – 20’ (Ιράν)

Firebug, Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος – 24’ (Ελλάδα)

Super, Νικόλας Κούλογλου – 20’ (Ελλάδα)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Unorthodox, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος – 23’ (Ελλάδα)

I Promise You Paradise, Morad Mostafa – 22’ (Αίγυπτος)

Aqueronte, Manuel Muñoz Rivas – 25’ (Ισπανία)

Flores del otro Patio, Jorge Cadena – 15’ (Ελβετία)

00:30 ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Απόδραση από το Λος Άντζελες του John Carpenter (1996, 101’)

Με τους: Κερτ Ράσελ, Στιβ Μπουσέμι, Γιώργο Χωραφά

Τo 2013 μετά από ένα σεισμό 9,3 ρίχτερ, το Λος Άντζελες έχει αποκοπεί από την ενδοχώρα και χρησιμοποιείται ως φυλακή. Ο Snake Plissken αναλαμβάνει νέα αποστολή, να βρει την κόρη του προέδρου και να εντοπίσει μια συσκευή που αχρηστεύει κάθε πηγή ενέργειας στον πλανήτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τιμώμενα πρόσωπα: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Αλεξάντερ Πέιν

Βραβεύσεις: Εύα Νάθενα

Ταινία Λήξης: Η Φόνισσα της Εύας Νάθενα (2023, 97’)

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Ελενα Τοπαλίδου

Σε ένα δυστοπικό νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900, η Χαδούλα , χήρα Ιωάννου Φράγκου είναι μια γυναίκα που έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της πέρασε η μητέρα της – μια σκυτάλη δύσκολη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την κατώτερη μοίρα της γυναίκας.

Σημειώστε ότι τα Q&A των δημιουργών πραγματοποιούνται καθημερινά από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2024 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στις 10:00 το πρωί στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου (Ζωοδόχου Πηγής 57, Αίγιο). Οι βραδινές προβολές του διαγωνιστικού προγράμματος πραγματοποιούνται στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως και το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 στις 21:00.