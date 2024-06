Έκθεση: «What about Eve?» με γυναίκες δημιουργούς από όλο τον κόσμο

Το project αφορά στην παρουσίαση εικαστικής ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης με την συμμετοχή γυναικών καλλιτεχνών από διαφορετικές εθνικότητες, που διερευνά την θηλυκότητα και τις διάφορες εκφάνσεις της.

Η υλοποίηση του project γίνεται από τους επιμελητές της καλλιτεχνικής ομάδας Axionart σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ECI - European Communication Institute, και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Εργο της Μάρθας Τσιάρα

Επίκεντρο η θηλυκότητα και πως αυτή βιώνεται, και εκφράζεται καλλιτεχνικά μέσα από σύμβολα και ρόλους, σε ένα σύγχρονο και γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο με αρχαίες καταβολές.

Γυναίκες από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, προσεγγίζουν το θέμα, με έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, εγκαταστάσεις video, ερευνούν τις στερεοτυπικές επιτελέσεις του φύλου που αφορούν την θηλυκότητα. Επιχειρούν να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ελευθερίας σε σχέση με την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα, την πολιτική και την ιστορία, διερευνούν τη συμβολοποίηση της γυναίκας όπως αυτή προκύπτει από τους διάφορους ρόλους της. Με κριτική διάθεση χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης «What about Eve?» καλούνται να αποτυπώσουν μέσα από τα έργα τους, τη γυναικεία μορφή, και υπόσταση στις πολλαπλές μορφές και προσλήψεις, ανοίγοντας διαλόγους γύρω από κοινωνικά ζητήματα και στερεότυπα, προτείνοντας τη δύναμη της θηλυκότητας.

Η φιλοδοξία της ομάδας είναι να παρουσιάσει μια ευρεία οπτική στη σύγχρονη δημιουργία των γυναικών καλλιτεχνών, θέτοντας ερωτήματα αλλά και προκαλώντας το θεατή να συμμετάσχει σε αναγνώσεις και σκέψεις . γύρω από την γυναικεία δυναμική, στην κοινωνία και στην τέχνη.

Εργο της Maya Shi

Η έκθεση έχει διεθνή χαρακτήρα, Την καλλιτεχνική τους άποψη θα μοιραστούν μαζί μας γυναίκες από - Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρο, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία, Εσθονία, Γερμανία και Σιγκαπούρη.

Επιμέλεια:

Εύα Μαραγκάκη – Εικαστικός – Curator

Julia Sysalova – Κριτικός Τέχνης - Curator

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Rania Bellou / Ράνια Μπέλλου

Dora Βelegrinou /Δώρα Μπελεγρίνου

Ismini Bonatsou / Ισμήνη Μπονάτσου

Tita Bonatsou /Τίτα Μπονάτσου

Dimitra Chanioti / Δήμητρα Χανιώτη

Kleopatra Chatzigiosi/ Κλεοπάτρα Χατζηγιώση

Patricia Demba

Valia Gouzia / Βάλια Γκούζια

Binha Haase

Anni Kaltsidou / Άννη Καλτσίδου

Niki Kanagini /Νίκη Καναγκίνη

Paulina Kassimatis / Πωλίνα Κασιμάτη

Niki Kapokaki / Νίκη Καποκάκη

Ioanna Kerefiadou/Ιωάννα Κερεφιάδου

Uli Lekkas

Valeria Lviatina

Dimitra Maltabe / Δήμητρα Μαλταμπέ

Anna Maneta / Άννα Μανέτα

Eva Maragaki / Eύα Μαραγκάκη

Silvina der Meguerditchian

Fiona Mouzakiti / Φιόνα Μουζακίτη

Elena Navrozidou /Έλενα Ναβροζίδου

Eirini Pagoni /Ειρήνη Παγώνη

Gioula Papadopoulou/ Γιούλα Παπαδοπούλου

Irina Pakhmutova

Stenia Paraskeva / Στένια Παρασκευά

Vicky Perikleous /Βίκυ Περικλέους

Artemis Potamianou / Άρτεμις Ποταμιάνου

Liora Redman

Veera Romanoff

Vera Siaterli / Βέρα Σιατερλή

Elisaveta Sivas

Annetta Spanoudaki / Aννέττα Σπανουδάκη

Barbara Spirouli / Βαρβάρα Σπυρούλη

Maya Shi

Martha Tsiara / Μάρθα Τσιάρα

Sofia Vlazaki / Σοφία Βλαζάκη

Dina Zakman

Matina Zevgoli / Ματίνα Ζευγόλη

Niki Zahari / Νίκη Ζαχαρή: Εγκαίνια -Live Performance

Παράλληλο πρόγραμμα

Εγκαίνια

3 Ιουλίου, Τετάρτη, 20:30

ΝΙΚΗ ΖΑXΑΡΗ

Καλλιτεχνική Περφορμάνς “Where Do Flowers Go When They Die”

6 Ιουλίου, Σάββατο, 12:00

ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ

Καλλιτεχνική δράση “Οδηγίες για Кόρες”

10 Ιουλίου, Τετάρτη, 17:00

Προβολή ταινίας της BINHA HAASE “Lamento”

Συμμετοχή του Φεστιβάλ Video Art Μηδέν

Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» Δήμου Αθηναίων - Ηρακλειδών 66, Θησείο

Διάρκεια: 3 - 13 Ιουλίου 2024

Ώρες λειτουργίας:

Opening day – Τετάρτη 3/7/2024 19:00 – 22:00 μ.μ.

Τρίτη – Παρασκευή – 11:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή 11:00 – 15:00 μ.μ.

Δευτέρα κλειστά

Είσοδος ελεύθερη