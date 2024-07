Release Athens Festival: Massive Attack και των Duran Duran στην πλατεία Νερού - Η ειδική προσφορά

Ο Ιούλιος στο Release Athens επιφυλάσσει δύο κορυφαία shows, που σίγουρα δεν θα χάσουμε.

Στις 17 Ιουλίου, το Release Athens 2024 θα υποδεχτεί μια καθοριστική μπάντα για τον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής και όχι μόνο, τους αξεπέραστους Massive Attack. Οι σπουδαίοι Βρετανοί επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια για ένα show που αναμένεται να είναι το καλύτερο που έχουν παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα.

Μαζί τους, οι Beak> του Geoff Barrow των Portishead, οι οποίοι έρχονται στο Release Athens Festival έχοντας στις αποσκευές τους έναν από τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς αλλά και οι Mount Kimbie, ένα από τα πιο περιπετειώδη συγκροτήματα του σύγχρονου indie.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, σειρά παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα pop συγκροτήματα όλων των εποχών, οι περιβόητοι Duran Duran. Το γκρουπ από το Μπέρμιγχαμ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, μιλάμε άλλωστε για μια από τις πλέον καθοριστικές μπάντες των τελευταίων 40+ ετών, με αμέτρητες επιτυχίες και μια αξιοζήλευτη πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Για αυτές τις δύο συναυλίες είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά του Release Athens 2024, για όσες και όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν: Η προσφορά είναι στα 110 ευρώ με όφελος από 28 ευρώ.

Για όλες τις πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.releaseathens.gr

Οι Massive Attack επιστρέφουν

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου τo Release Athens 2024 υποδέχεται τους Massive Attack στην Πλατεία Νερού. Μία από τις σπουδαιότερες μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show τους μέχρι σήμερα. Μαζί τους, οι Beak> του Geoff Barrow, των μοναδικών Portishead, και το επιδραστικό, λονδρέζικο γκρουπ των Mount Kimbie.

Οι Massive Attack

Ξεκινώντας από το Μπρίστολ της Αγγλίας, το 1988, και έχοντας τις ρίζες τους στην κολεκτίβα The Wild Bunch, οι Massive Attack παραμένουν μόνιμα μπροστά από την εποχή τους. Mε μόλις 5 studio albums, άλλαξαν τη σύγχρονη μουσική για πάντα. Αμφισβητώντας κάθε γνωστή pop φόρμα και κλισέ, γέννησαν το trip hop, έναν δικό τους ήχο που δεν μπορούσε να μπει σε καμία κατηγορία. Ένας σκοτεινός και αισθαντικός συνδυασμός ηλεκτρονικών ήχων, hip-hop, samples, επιρροών από τη dub / reggae / soul, ακόμα και από το post-punk, που συνεπήρε την παγκόσμια σκηνή στις αρχές των 90s και μας προσέφερε μερικά από τα σπουδαιότερα δείγματα μουσικής δημιουργίας των τελευταίων 30 ετών.

Με το κλασικό ντεμπούτο, “Blue Lines” (1991), καθιερώθηκαν άμεσα. Το πανέμορφο “Protection” (1994) επιβεβαίωσε την αξία τους και το αριστουργηματικό “Mezzanine” (1998) παραμένει αξεπέραστη κορυφή. Το «στοιχειωμένο» “100th Window” (2003) και το γοητευτικό “Heligoland” (2010) ολοκληρώνουν τη, μέχρι σήμερα, δισκογραφία τους που, όμως, περιέχει πολλά remixes και EPs (με το καταπληκτικό EP “Ritual Spirit” να σηματοδοτεί την εντυπωσιακή επιστροφή τους, το 2016), καθώς και πολλές συνεργασίες με σημαντικά ονόματα, όπως Liz Fraser, Tracey Thorn, David Bowie, Madonna, Tricky, Damon Albarn, Horace Andy, Hope Sandoval, Young Fathers, μεταξύ αρκετών άλλων.

Οι Massive Attack πάντα έθεταν ερωτήματα και δεν θέλησαν ποτέ να προσφέρουν εύκολες απαντήσεις. Άγγιξαν τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς να συμβιβαστούν με τις συνήθεις προσταγές του marketing και των δισκογραφικών. Μυστηριώδεις και απρόσιτοι, αλλά ταυτόχρονα με μια μουσική πρόταση μοναδικής έντασης και ομορφιάς, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα και πιο σεβαστά συγκροτήματα στον κόσμο.

Ο 3D και ο Daddy G, οι υπέροχες φωνές που τους συνοδεύουν και τα εμβληματικά κομμάτια τους – από το “Unfinished Sympathy” μέχρι το “Safe From Harm” και από το “Teardrop” μέχρι το “Angel” – αποτελούν τα συστατικά που καθιστούν τα shows τους μοναδικά. Τα visuals έχουν μια σταθερή αξία, με μηνύματα που θέλουν να ενοχλήσουν και να αφυπνίσουν. Ο ήχος είναι άλλοτε γλυκός και καθησυχαστικός και άλλοτε πελώριος και εκκωφαντικός.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε μία εμπειρία που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, σε μια βραδιά που δύσκολα θα υπάρξει εφάμιλλή της μέσα στο 2024.

Οι Beak> του Τζοφ Μπάροου

Οι Beak> αυτή τη στιγμή αποτελούνται από τον Geoff Barrow των Portishead, τον Will Young, μπασίστα του Robert Plant, και τον Billy Fuller aka Moon Gangs. Με επιρροές που ξεκινούν από το krautrock και φτάνουν μέχρι την πειραματική/ηλεκτρονική μουσική, οι Beak> κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 2009, το οποίο ξεχώρισε χάρις στον αυτοσχεδιαστικό του χαρακτήρα.

Έκτοτε, έχουν ηχογραφήσει άλλα δύο studio albums, έχουν υπογράψει το soundtrack για το ψυχολογικό δράμα «Couple In A Hole», του Βέλγου σκηνοθέτη Tom Geen, και έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά σπουδαίων single όπως τα «Sex Music», «The Meader» και το πιο πρόσφατο «Kosmik Musik», το οποίο συνόδευε το sci-fi graphic novel των Joe Currie και Ben Wheatley.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, κερδίζοντας επάξια φανατικό κοινό και τη φήμη μιας σπουδαίας live μπάντας που σε κάθε της εμφάνιση παρουσιάζει κάτι τελείως διαφορετικό.

Οι Mount Kimbie και η περιπετειώδης μουσική τους

Οι Mount Kimbie δημιουργήθηκαν το 2008 στο Λονδίνο από τον Dominic Maker και τον Kai Campos και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν δημιουργήσει έναν τεράστιο κατάλογο με την πιο καίρια και επιδραστική μουσική που έχει βγάλει η πάντα-ανήσυχη σκηνή της αγγλικής μεγαλούπολης.

Από το ντεμπούτο τους, «Crooks & Lovers», το οποίο βρέθηκε σε περισσότερες από 30 λίστες με τους κορυφαίους δίσκους της περασμένης δεκαετίας (συμπεριλαμβανομένων των Pitchfork, Mixmag, Resident Advisor και ΝΜΕ), μέχρι το «The Sunset Violent» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, το συγκρότημα εξελίχθηκε από ένα από τα κορυφαία ονόματα της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα από τα πλέον πρωτοπόρα συγκροτήματα του σύγχρονου indie.

Με τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους, Andrea Balency-Béarn και Marc Pell, να είναι πλέον επίσημα μέλη του γκρουπ, οι Mount Kimbie έρχονται στην Πλατεία Νερού για να παρουσιάσουν την περιπετειώδη μουσική τους και μαζί με τους Massive Attack και τους Beak, να μας χαρίσουν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Το μέγαλο σόου των Duran Duran

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Duran Duran στην Πλατεία Νερού. Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «Danse Macabre», για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους.

Το τελευταίο άλμπουμ των Duran Duran βρίσκει το συγκρότημα να ανασύρει φωτεινές μελωδίες από το σκοτάδι, με 13 κομμάτια που περιλαμβάνουν νέο υλικό, θεματικές διασκευές και νέες εκτελέσεις των κλασικών και αγαπημένων τους τραγουδιών.

Το «Danse Macabre» αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, με τους τελευταίους να το περιγράφουν ως ένα «μεγάλο μακάβριο γλέντι» (Evening Standard), «σκέτη απόλαυση» (The Independent), «ένα κομψό, μεστό άλμπουμ με αίσθηση του χιούμορ» (The Line of Best Fit), «απόλυτα ψυχαγωγικό» (The Telegraph), ενώ η The Sun εκθείασε την «ενέργεια και τον ενθουσιασμό» του.

Εκτός από το πρόσφατο single, «Black Moonlight», και το ομώνυμο κομμάτι, οι οπαδοί των Duran Duran πλέον απολαμβάνουν και το τρίτο single, το επικό κλείσιμο του άλμπουμ, «Confession In The Afterlife». Στον υπόλοιπο δίσκο, οι gothic διασκευές του «Bury A Friend» της Billie Eilish, του «Paint It Black» των Rolling Stones, του εμπνευσμένου από τον Rick James «Super Lonely Freak», του «Spellbound» των Siouxsie and the Banshees, του «Supernature» των Cerrone και του «Ghost Town» των Specials, αποκαλύπτουν τη σκοτεινή πλευρά της μπάντας.

Εκτός από τη Victoria De Angelis των Måneskin, η οποία συνεισφέρει μπάσο και φωνητικά στο «Psycho Killer», στο άλμπουμ συμμετέχουν τα πρώην μέλη της μπάντας των Duran Duran, Andy Taylor και Warren Cuccurullo, ο Nile Rodgers, οι παραγωγοί Josh Blair, Mr Hudson και ο επί σειρά ετών κιθαρίστας στις περιοδείες τους, Dom Brown.

Το συγκεκριμένο άλμπουμ διαδέχεται μια σειρά σπουδαίων επιτευγμάτων των Duran Duran. Η είσοδός τους στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2022 σηματοδότησε ένα ακόμη αποκορύφωμα της καριέρας τους, ενώ την ίδια χρονιά το συγκρότημα ήταν headliner στο Hyde Park, έπαιξε στη συναυλία για το Platinum Jubilee της Βασίλισσας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έκλεισε την τελετή έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στη γενέτειρά τους, το Μπέρμιγχαμ, και πραγματοποίησε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που περιλάμβανε sold out συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και τρεις βραδιές στο Hollywood Bowl.

Οι Duran Duran έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχουν σημειώσει 21 Top 20 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πολυάριθμα βραβεία και οι διακρίσεις τους περιλαμβάνουν οκτώ Lifetime Achievement Awards, δύο βραβεία Grammy, δύο Brit Awards (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για «Outstanding Contribution to Music» το 2004) και ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ. Έγραψαν το μοναδικό θέμα του James Bond που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ, ενώ ο David Lynch σκηνοθέτησε το εξαιρετικό «Duran Duran: Unstaged» το 2014.

Samples από τραγούδια τους έχουν χρησιμοποιήσει αμέτρητοι καλλιτέχνες, από τον Notorious B.I.G. μέχρι τους 5 Seconds of Summer, ενώ τους έχουν διασκευάσει μπάντες όπως οι Muse, Deftones και άλλοι. Το «Rio» έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα «100 σπουδαιότερα βρετανικά άλμπουμ» του Q, στα «100 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών» του NME και στα «100 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 1980» του Pitchfork. Με δεδομένη την έφεση και το ενδιαφέρον τους για τη μόδα, η ροκ μουσική δεν έμοιαζε ποτέ ξανά η ίδια μετά την εμφάνισή τους. Η επίδρασή τους ως style icons έχει επανειλημμένα τεκμηριωθεί.

Η παρουσία τους στο Release Athens 2024 αποτελεί κομμάτι μιας σπουδαίας χρονιάς για τους Duran Duran, με sold-out εμφανίσεις στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οι συναυλίες τους αποτέλεσαν συνέχεια της περίφημης περιοδείας «Future Past» και απέσπασαν διθυραμβικά σχόλια από τον Τύπο, όπως «εθνικός θησαυρός» (Times) και «μια πρώτης τάξεως επιβλητική εμφάνιση» (Clash).

Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο show του φετινού καλοκαιριού, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

