Box office: Ποιες ταινίες είδαμε το τετραήμερο

Ακόμα ένα δύσκολο τετραήμερο για τις κινηματογραφικές αίθουσες και τα θερινά σινεμά στη χώρα μας που βλέπουν την προσέλευση του κοινού να γίνεται μετ’ εμποδίων. Αρκετοί έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ το Euro 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας κράτησε μια σεβαστή μερίδα κόσμου στη μικρή οθόνη. Εξαίρεση αποτελεί η πορεία του animation «Τα μυαλά που κουβαλάς 2» που ξεπέρασε τα 525.000 εισιτήρια πανελλαδικά μέσα σε πέντε εβδομάδες και είναι ασφαλώς η μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού και ολόκληρης της χρονιάς.

Το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 11-14/7:

«Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2»: 23.951 εισιτήρια. Σύνολο εισιτηρίων: 526.407

«Fly Me to the Moon»: 13.609 εισιτήρια

«Longlegs»: 11.150 εισιτήρια

«Hit Man»: 4.782 εισιτήρια. Σύνολο εισιτηρίων: 18.454

«Πάντα Υπάρχει το Αύριο»: 4.756 εισιτήρια

«Twisters»: 3.309 εισιτήρια

«Μικρά Πρόστυχα Γράμματα»: 2.635 εισιτήρια. Σύνολο εισιτηρίων: 34.814

«Πρόγευμα στο Τίφανις»: 1.845 εισιτήρια

«Ο Πάντα-Πανγκ στην Αφρική»: 1.754 εισιτήρια. Σύνολο εισιτηρίων: 8.125

«Ενα Ησυχο Μέρος: Ημέρα Πρώτη»: 1.591 εισιτήρια. Σύνολο εισιτηρίων: 22.138