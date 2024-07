Smashing Pumpkins: Ζωντανά σήμερα Τρίτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Today is the greatest day we’ve ever known… Οι τιτάνες της alternative rock σκηνής Smashing Pumpkins επιτέλους για μία συναυλία στην Ελλάδα.

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «The World Is a Vampire», εμφανίζονται ζωντανά στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, απόψε Τρίτη 16 Ιουλίου υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία.

Όταν οι Smashing Pumpkins, το 1995, ανακοίνωσαν ένα διπλό άλμπουμ, σχεδόν όλοι, από τα μουσικά μέσα μέχρι την πανικόβλητη δισκογραφική τους εταιρεία, υπέθεσαν ότι θα ήταν εμπορική αυτοκτονία. Ως τότε αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο για τις εναλλακτικές ροκ μπάντες. Υπήρχαν βέβαια σπάνιες εξαιρέσεις, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Led Zeppelin, οι Who, αλλά αυτές ήταν κορυφαίες μπάντες που πουλούσαν ήδη δεκάδες εκατομμύρια. Σχεδόν όλοι περίμεναν το χειρότερο όμως, έκαναν λάθος. Το «Mellon Collie and the Infinite Sadness», που κυκλοφόρησε πριν από 28 χρόνια, παραμένει μια κορυφαία στιγμή, όχι μόνο μια σημαντική εμπορική κορυφή για το συγκρότημα, αλλά και ο τελευταίος πραγματικά μεγάλος δίσκος της εποχής του εναλλακτικού ροκ.

Το 1988 που πρωτοεμφανίστηκαν οι Smashing Pumpkins, προερχόμενοι από το Σικάγο, ο κόσμος δεν είχε ξανακούσει αντίστοιχη μουσική. Ο ήχος τους ήταν διαφορετικός, εικονοκλαστικός και εντελώς καινούριος - και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα. Ο δίσκος «Siamese Dream», του 1993, είχε εντάξει τους Smashing Pumpkins στη μεγάλη κατηγορία του grunge, πίσω από τους Nirvana και τους Pearl Jam. Ως το τέλος του 1996 το επόμενο άλμπουμ τους είχε γίνει 10 φορές πλατινένιο και το συγκρότημα ήταν το κυρίαρχο ροκ σχήμα στις ΗΠΑ, κλέβοντας την παράσταση στα Grammy και τα βραβεία MTV.

Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY®, δύο MTV VMA και ένα American Music Award. Από την δισκογραφία τους ξεχωρίζει το πλατινένιο «Gish» [1991], το τετραπλά πλατινένιο «Siamese Dream» [1993], το diamond-certified «Mellon Collie and the Infinite Sadness» [1995], το πλατινένιο «Adore» [1998] και το χρυσό «Machina/The Machines of God» [2000].

Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το «CYR». Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ «ATUM», μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία με τις μοναδικές παροχές των VIP πακέτων

Οι Smashing Pumpkins δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο κοινό στα παρακάτω VIP πακέτα.

TOUR VIP PACKAGES - Με τον κωδικό: ''PUMPKINS''

VIP1 - “Zeros” VIP Guided Tour Experience

Τιμή πακέτου: Seated - 467€ | Standing - 438€

- One (1) Premium Ticket

- Private Guided Backstage Tour

- Behind the Scenes Photo Opp

- One (1) Exclusive The Smashing Pumpkins Merch Package

- VIP Entrance with First Entry to the Venue

- On Site VIP Host

VIP2 - “Celestial Colleagues” VIP Merch Package

Τιμή πακέτου: Seated - 185€ | Standing - 198€

- One (1) Premium Ticket

- One (1) Exclusive The Smashing Pumpkins Merch Package

- VIP Entrance with First Entry to the Venue

- On Site VIP Host

Τιμές εισιτηρίων:

Αρένα

Ζone Α: 88€

Zone C: 58€

Κερκίδες

Zone VIP: 117€

Ζone B: 75€

Zone C: 58€

Zone D: 48€

Zone E: 39€

➤ ΑμεΑ - Η αγορά των εισιτηρίων ΑΜΕΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ - Τετ, 11:00 - 17:00)

➤ Όριο Ηλικίας

ΑΡΕΝΑ: 14+ | ΚΕΡΚΙΔΕΣ: 8+ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ | ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ.

Αγορά εισιτηρίων: more.com

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.30

Στις 20.00 εμφανίζεται ο Tom Morello στη σκηνή

Στις 21.30 εμφανίζονται οι Smashing Pumpkins στη σκηνή

Χώρος:

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Εθνάρχου Μακαρίου 1

Νέο Φάληρο, Πειραιάς