Ναύπλιο: Η παιδική χορωδία Yip's Children's Choir από το Χονγκ Κονγκ στο Fougaro Artcenter

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 9μμ, το Fougaro Artcenter υποδέχεται την πολυμελή παιδική χορωδία από το Hong Kong «Yip's Children's Choir» για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ναύπλιο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της.

Το βραβευμένο μουσικό σχήμα θα παρουσιάσει μία μουσική παράσταση με τραγούδια από το θρυλικό μιούζικαλ «Mamma Mia», καθώς και από άλλες γνωστές παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ.

Μη χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό σύνολο που έχει διακριθεί για τις εμφανίσεις του σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου.

Λίγα λόγια για την Yip's Children's Choir

Η Χορωδία Yip's Children's Choir είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο χορωδιακό σχήμα με έδρα το Χονγκ Κονγκ που ιδρύθηκε το 1983 από τον Δρ. YipWai-hong, D.M.A. Έχει διεθνή φήμη για το υψηλό επίπεδο αριστείας και την εξαιρετική μουσική εκπαίδευση σε νεανικές φωνές. Με ένα ποικίλο ρεπερτόριο που καλύπτει διάφορα είδη και εποχές, όπως όπερα και μιούζικαλ, η χορωδία έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους παγκοσμίως όπως το Lincoln Center for the Performing Arts στην Αμερική, το Kennedy Center for the Performing Arts στην Αμερική, το Sydney Opera House στην Αυστραλία.

Η Χορωδία έχει αναγνωριστεί ως πολιτιστικός πρεσβευτής του Χονγκ Κονγκ. Υπό την ηγεσία της κ. Sincere Yip, της τρέχουσας Μουσικής Διευθύντριας και Μαέστρου, η χορωδία συνεχίζει να ακμάζει και να διακρίνεται για την παρουσία της στην διεθνή χορωδιακή κοινότητα. Από την ίδρυσή της, η Χορωδία Παιδιών Yip έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή μουσικά φεστιβάλ και συνέδρια, συναρπάζοντας κοινό απ’ όλο τον κόσμο. Έχει περιοδεύσει σε πάνω από 50 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία και Βόρεια & Νότια Αμερική και έχει πραγματοποιήσει παραστάσεις σε φημισμένους χώρους.

Είσοδος ελεύθερη