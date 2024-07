Ejekt Festival: Τρεις ημέρες στο ΟΑΚΑ με Maneskin, Korn και Bring Me The Horizon

Ένα απίστευτο line-up βγαλμένο από τα όνειρα των μουσικόφιλων κάθε είδους μουσικής. Ο λόγος για το φετινό Ejekt Festival που από σήμερα Δευτέρα έως και μεθαύριο Τετάρτη 24 Ιουλίου μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φίλων του σκληρού ήχου. Τα συγκροτήματα που θα δούμε επί σκηνής είναι οι Maneskin, Bring Me The Horizon, Korn, Palaye Royale, Neck Deep, SpiritBox, Alice Merton, Bury Tomorrow, Loathe, Planet of Zeus, The Bonnie Nettles, Six For Nine.

ΟΑΚΑ P5

22.07.2024

KORN

SPIRITBΟX

LΟATHE

PLANET ΟF ZEUS

Οι Korn είναι το συγκρότημα που δημιούργησε το nu metal και άλλαξε για πάντα την πορεία του σκληρού ήχου, φέρνοντας τον στο ραδιόφωνο και το mainstream κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία όλου του rock ήχου, με μια απίθανα επιτυχημένη καριέρα τριών δεκαετιών.

ΟΑΚΑ P5

23.07.2024

MANESKIN

PALAYE ROYALE

ALICE MERTON

THE BONNIE NETTLES

Οι Maneskin στο EJEKT Festival 2024

Tο απόλυτο φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT.

Από τη στιγμή που κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision το 2021, το ιταλικό συγκρότημα έχει παρασύρει σαν τυφώνας τα πάντα και έχει κάνει το κοινό να παραληρεί από άκρη σε άκρη του πλανήτη, θυμίζοντας εποχές από το παρελθόν, όταν οι καλλιτέχνες ήταν πραγματικά είδωλα για τους οπαδούς τους.

ΟΑΚΑ P5

24.07.2024

BRING ME THE HORIZON

NECK DEEP

BURY TOMORROW

SIXFORNINE

Οι Bring Me The Horizon στο EJEKT Festival 2024

Tο κορυφαίο Βρετανικό συγκρότημα και ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα του εγχώριου κοινού επιτέλους θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT.

Προπώληση: more.com

Το EJEKT FESTIVAL φέτος παρουσιάζει το μεγαλύτερο line up της ιστορίας του σε ένα μαγικό τριήμερο με εντυπωσιακούς headliners.

Στις 22 Ιουλίου οι metalcore θεοί Korn επιστρέφουν μετά από 19 χρόνια.

Στις 23 Ιουλίου, το φαινόμενο Maneskin για πρώτη φορα στην Ελλαδα.

Στις 24 Ιουλίου οι ηγέτες του νεου βρετανικού rock/metal ηχου Bring Me The Horizon για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μαζί τους θα εμφανιστούν 9 έξοχα συγκροτήματα από όλο το φάσμα του σύγχρονου κιθαριστικου ήχου, 5 από τα οποία θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων των συγκροτημάτων για τις τρεις ημέρες είναι το εξής:

Day 1 – 22/7/2024

Korn – 21:50

Spiritbox – 20:20

Loathe – 19:10

Planet of Zeus – 18:00

Έναρξη προσέλευσης: 17:00

Day 2 – 23/7/2024

Maneskin – 21:40

Palaye Royale – 19:45

Alice Merton – 18:20

The Bonnie Nettles – 17:30

Έναρξη προσέλευσης: 16:30

Day 3 – 24/7/2024

Bring Me The Horizon – 21:40

Neck Deep – 19:55

Bury Tomorrow – 18:30

Six For Nine – 17:40

Έναρξη προσέλευσης: 17:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Εισιτήρια για την ημέρα των KORN

Arena: 65 ευρώ

VIP: 150 ευρώ

Εισιτήρια για την ημέρα των MANESKIN

Arena: 85 ευρώ

Εισιτήρια για την ημέρα των ΒΜΤΗ

Arena: 70 ευρώ

VIP: 160 ευρώ

Διήμερα εισιτήρια (ημέρα Κorn + ημέρα BMTH)

Arena: 123 ευρώ

VIP: 270 ευρώ

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο info@ejekt.gr ή να τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Ο χώρος P5 (parking) βρίσκεται μπροστά από το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Γκάλης (γήπεδο μπάσκετ). Τα αυτοκίνητα θα εισέρχονται από την Πύλη Δ.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ejekt Festival και ΣΤΑ.ΣΥ, προχώρησαν στην επέκταση του ωραρίου των συρμών του ΗΣΑΠ και στην προσθήκη επιπλέον δρομολογίων, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Δρομολόγια:

Από Ειρήνη προς Κηφισιά : 23:11, 23:21, 23:32, 23:42, 23:47, 23:53, 00:03, 00:14, 00:26, 00:39, 00:56

Από Ειρήνη προς Πειραιά : 23,05, 23:15, 23:27, 23:33, 23:39, 23:43, 23:47, 23:52, 00:01, 00:09, 00:24, 00:39*

* Το τελευταίο δρομολόγιο από Ειρήνη προς Πειραιά των **00:39** έχει ως τερματικό σταθμό την Ομόνοια.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr