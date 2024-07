Release Athens: Αποθέωση για τους «metal gods» Judas Priest και μια γεύση από «Alexander the Great»

Με μια βραδιά σχεδόν sold out και αποθέωση για τους Judas Priest, τον Bruce Dickinson και τους Accept, ολοκληρώθηκε η προτελευταία βραδιά του φετινού Release Athens.

Πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του Rocka Rolla στο Invincible Shield, ο αειθαλής Rob Halford συγκίνησε και συγκινήθηκε μπροστά στο πολυπληθέστερο κοινό που έχει παίξει η μπάντα ποτέ στην Ελλάδα, ανέβασε την αγαπημένη του Harley στη σκηνή με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και μοίρασε μεταλλικές ευλογίες στους χιλιάδες που κατέκλυσαν την Πλατεία Νερού. Φόρος τιμής στους Black Sabbath και την πόλη τους, το Birmingham, οι Judas Priest σηματοδότησαν την είσοδό τους στη σκηνή με το War Pigs. Με τον metal god σε μεγάλα κέφια, μαζί με τους Ian Hill, Scott Travis, Richie Faulkner και Andy Sneap, οι Judas Priest βρέθηκαν σε εξαιρετική φόρμα και έδωσαν ένα ανεπανάληπτο σόου. Κορυφαίες στιγμές το Breaking the Law, Sinner, Turbo lover, Victim of Changes και ξέφρενο κλείσιμο με Painkiller, Hell Bent for Leather, Living after Midnight.

To setlist των Judas Priest:

Panic Attack You've Got Another Thing Comin' Rapid Fire Breaking the Law Riding on the Wind Devil's Child Sinner Crown of Horns Turbo Lover Invincible Shield Victim of Changes The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) Painkiller

Encore:

Electric Eye Hell Bent for Leather Living After Midnight

O Bruce Dickinson, ως ο έτερος headliner της βραδιάς, έκλεισε την περιοδεία του Mandrake Project στην Πλατεία Νερού, παίζοντας νέα και παλιά τραγούδια από την solo καριέρα του.

Κορυφαία στιγμή το Tears of the dragon, με τον Dickinson να μιλά για την «ενέργεια» που είχε δημιουργηθεί, καθώς «έπεφτε o ήλιος και ανέτειλε η πανσέληνος».

Με αγαπημένα κομμάτια από το «Chemical Wedding» και το «Accident of Birth», ο Dickinson τα έδωσε όλα, αφήνοντας στο παρελθόν όποια «παρεξήγηση» είχε δημιουργηθεί, στην προηγούμενη επίσκεψη στην Ελλάδα με τους Iron Maiden. Για το τέλος, μάλιστα, επέλεξε να τιμήσει το ελληνικό κοινό παίζοντας ένα ρεφρέν από το μεγάλο απωθημένο των Ελλήνων οπαδών των Iron Maiden, το «Alexander the Great».

Νωρίτερα, οι Accept επιβεβαίωσαν τη φήμη τους ως εγγύηση για ένα ακόμα δυνατό και τίμιο live, άφησαν άπαντες ικανοποιημένους με κομμάτια όπως Metal Heart, Princess of the Dawn, Restless and Wild, Pandemic κ.α. Μας αποχαιρέτισαν με το επικό «Balls to the wall», στο οποίο ανέβηκε μαζί τους στη σκηνή και ο Andy Sneap, παραγωγός της μπάντας και κιθαρίστας των Judas Priest στις περιοδείες τους.

Τη συναυλιακή ημέρα άνοιξαν οι Saturday Night Satan και αποδείχθηκαν ένα απολαυστικό γκρουπ που κατάφερε να κερδίσει το χειροκρότημα. Το φετινό Release Athens ρίχνει αυλαία με μια ακόμη metal ημέρα, την Κυριακή 28/7, με Behemoth, Testament, Pestilence.