Νικ Κέιβ: «Long dark night» ο τίτλος του νέου τραγουδιού του

Το τρίτο τραγούδι από τον επερχόμενο 18ο στούντιο δίσκο τους έδωσαν στη δημοσιότητα ο Νικ Κέιβ και οι Bad Seeds. Το τραγούδι τιτλοφορείται «Long dark night» και έχουν προηγηθεί τα «Wild God», που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ και το «Frogs». Το «Long dark night» είναι εμπνευσμένο από το ποίημα «Dark night of the soul» του Ισπανού ποιητή του 16ου αιώνα, Αγίου Ιωάννη του Σταυρού και στους στίχους του ο Νικ Κέιβ τραγουδάει: «Τo tell a dream, when dreaming is all you ever do /But things were not so good, I can’t make light of it /My poor soul, it was having a dark night of it /It was a long night, a week, maybe a year». «Είναι ένα όμορφο κάντρι τραγούδι και μοιάζει σαν να συνοδεύει γλυκά το τραγούδι “Wild God”» σχολιάζει ο Κέιβ.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει δέκα τραγούδια. «Ξεπηδάει μέσα από τα ηχεία και με ξεσηκώνει. Είναι πολύπλοκο αλλά και ένα βαθιά και απολαυστικά μεταδοτικό άλμπουμ», σχολιάζει ο ερμηνευτής και προσθέτει: «Ποτέ δεν υπάρχει σχέδιο όταν φτιάχνουμε ένα δίσκο και αυτός αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική κατάσταση των συνθετών και των μουσικών που παίζουν. Ακούγοντάς το, νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι. Δεν κοροϊδεύει αυτό το άλμπουμ. Όταν σε πιάνει, σε πιάνει. Σε ανεβάζει και σε παρακινεί. Το αγαπώ αυτό».

Μία ημέρα πριν την κυκλοφορία του «Wild God», στις 29 Αυγούστου ο Νικ Κέιβ θα δώσει το παρών σε μια αποκλειστική ακρόαση του δίσκου στο Λονδίνο όπου θα απαντήσει σε ερωτήσεις θαυμαστών του. Ακολουθεί η ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος από τον Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο.